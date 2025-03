Gala Montes dispuesta a demandar a su madre, Crista Montes, si acepta entrevista con Adrián Marcelo

A medio año de que concluyera la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, la guerra entre Gala Montes y Adrián Marcelo sigue fuerte y promete ponerse peor. Ambos no han dejado de atacarse en redes sociales.

Hace unos días, el conductor publicó un mensaje en su cuenta de X en el que decía que si alguien tenía contacto con Crista Montes (mamá de Gala y con quien se encuentra peleada), por favor le dijeran que le ofrecía 350 mil pesos por una entrevista.

Hasta este momento, Crista no ha confirmado ni desmentido si aceptará la propuesta de Adrián, pero una fuente cercana al regiomontano contó: “Más tardó en publicar él el mensaje que la señora en contactarlo, y las negociaciones van muy avanzadas”.

¿Adrián Marcelo entrevistará a la mamá de Gala Montes?

“Crista está dispuesta a dar la entrevista. Según ella, no quiere atacar a su hija, sino solo contar su versión de por qué están distanciadas. Para ser honestos, lo que busca Adrián con esta entrevista es afectar aún más la imagen de Gala. Si bien Crista ya ha dado muchas entrevistas sobre esa situación, Adrián piensa sacarle cosas que ella nunca ha contado”.

Según nuestra fuente, hay un ‘pero’: “Crista le ha dicho a la gente de Adrián que su testimonio vale

más que esos 350 mil pesos, ya que va a ser una entrevista súper viral y él va a monetizar mucho con ella. Ya dijo que, si quieren que hable con ellos, ¡mínimo quiere medio millón de pesos!”, indicó.

“Adrián seguramente aceptará, por la obsesión que tiene con Gala, pero tampoco le quiso dar un sí inmediato a Crista, para que no sienta que tiene el poder de pedir lo que ella quiera”, expresó.

Adrián Marcelo culpa a Gala Montes de su bajo éxito en CDMX

Fuente cercana a Adrián Marcelo “Adrián no ha estado del todo bien últimamente. Hace unos días publicó en su cuenta de X un mensaje de reclamo a sus fans que decía: ‘No siento que me den el crédito suficiente por todo el sacrificio que hago para entretenerlos. Espero más de ustedes. Pónganse las pilas. Sean mejores seguidores. Yo cumplo con mi parte. No es justo’”.

“Si bien presume que con su tour ‘Hermanos de leche’ le fue muy bien en Estados Unidos, el pasado viernes 14 de marzo se presentó en la CDMX en el teatro Metropólitan y no fue lo que él esperaba. La parte de abajo podría decirse que se llenó, pero una parte de arriba mejor la cerraron. Pensaron en regalar boletos para que el lugar no se viera vacío. Adrián no tolera que la gente de la CDMX, a la que él tanto quería llegar, no le perdone su comportamiento en el reality. Culpa de esto a Gala. Por eso quiere vengarse de ella”.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Gala Montes no teme demandar a su mamá, en caso de que acepte la entrevista con Adrián Marcelo

Le preguntamos qué opina Gala al respecto de la propuesta de Adrián. Nos dijo: “Gala está infartada. No le habla a Crista. Ya le mandó a decir por medio de amigos en común que ni se atreva a dar la entrevista, porque la puede demandar”.

“Crista es una mujer de carácter fuerte. Las advertencias de Gala y de la ‘Beba’ (hermana de Gala y con quien también Crista está peleada) se las pasa por el ‘arco del triunfo’. De por sí Gala no le habla. Además, dice que por qué le va a temer a una denuncia si lo que va a hacer es contar su historia como ya lo ha hecho Gala”.

Por si fuera poco, Crista no atraviesa un gran momento económico. Recuerda que ella era representante de Gala y, tras el pleito, dejó de percibir el dinero que ganaba con ese trabajo. Este medio millón de pesos que pretende, le caería de lujo a su vida. Ya veremos qué ocurre entre la venganza obsesiva de Adrián, el deseo de dinero de Crista y la actitud de Gala”, finalizó

