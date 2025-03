Adrián Marcelo busca a la mamá de Gala Montes y le ofrece una fortuna por entrevistarla

Los pleitos entre Gala Montes y el youtuber regiomontano Adrián Marcelo parecen no tener fin. Desde su convivencia en el programa, ambos han estado en el centro de la polémica, llevando sus diferencias al ámbito público y, más recientemente, a las redes sociales.

Desde sus polémicos enfrentamientos en La Casa de los Famosos México 2, donde ambos llegaron al límite, Adrián Marcelo acusó a Gala Montes de ser una “falsa feminista” luego de que ella decidiera salvar a Agustín de la nominación en lugar de a Briggitte. Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando el conductor recurrió a temas personales para atacarla durante los posicionamientos, haciendo referencia a la depresión de Gala y a los conflictos que mantiene con su madre.

Esta situación provocó que Gala se defendiera, señalando a Adrián de ser “misógino”, de haberla violentado y de haberle dado un golpe bajo al mencionar asuntos tan delicados para ella.

Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron varios desencuentros en ‘La casa de los famosos México’ 2. / X: @urtypaqueen

Gala Montes vs Adrián Marcelo protagonizan pleito en redes

Recientemente, Gala y Adrián Marcelo tuvieron un nuevo confrontamiento en redes.

Todo comenzó cuando un usuario compartió un video en el que el comediante ‘el Tío Robert’ respondía a Adrián Marcelo en su podcast ‘La Hora Feliz’, luego de haberlos despreciado por ofrecerse a abrir su show. El usuario etiquetó a Gala Montes en la publicación.

La pelea escaló rápidamente en la plataforma X, y Adrián Marcelo no respondió al usuario, sino a Gala Montes a quien acusó de ser una “falsa feminista” y mencionó aspectos de su vida personal, insinuando que sus decisiones estaban influenciadas por su relación sentimental. Además, hizo referencia a problemas familiares de la actriz, lo que intensificó aún más la confrontación.

“Me queda claro que tu odio a mi persona es mayor que tu “amor” a la causa que dices apoyar. Falsa feminista, no eres más que eso. Un hombre no debería marcar, ni motivar el rumbo de tus decisiones. Sana. Cúrate. Te deseo lo mejor. Salúdame a tu mamá y a tu papá, Gala”. Adrián Marcelo

Como era de esperarse, Gala no se quedó callada y le respondió contundente en X:

“Todavía me acuerdo cómo lloraste en mi hombro ese día. Te mando un abrazo como los que nunca nadie te ha dado y también un poco de atención para ver si así vendes boletos. ¡Parásito social!” Gala Montes

¿Quiere hundir a Gala? Adrián Marcelo ofrece jugosa cantidad a su mamá por una entrevista exclusiva. / Redes sociales

Adrián Marcelo ofrece 350 mil pesos por entrevistar a la mamá de Gala Montes

Sin embargo el pleito no paró, Gala continúo compartiendo videos de sus peleas con Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México 2’, en estos clips lo tachó machista y misógino.

Adrián Marcelo decidió responder con varios mensajes en los que arremetió contra Gala como este: “Hiciste que tu 8M se tratara de mí. Pregúntale al charlatán que te provee los chochos, lo que eso significa. Yo estoy pend..., pero no estoy solo. A ti, ni quienes te trajeron a la vida te quieren. Sana y mejora tus hábitos higiénicos. Veo que no has cambiado”

Pero sin duda, uno que llamó la atención de entre estos mensajes fue la generosa oferta a Crista Montes, mamá de Gala, a quien le ofrece dinero con tal de entrevistarla en su canal de YouTube.

“Si alguien tiene contacto con la Sra. Crista Montes, díganle que le ofrezco 350 mil pesos por una entrevista. La oferta no tiene fecha de caducidad”, escribió.

Hasta el momento ni Gala Montes, ni Crista Montes se han pronunciado ante esta propuesta.

