Karime Pindter responde si le quiso quitar trabajo a Gala Montes, ¿volverán a ser amigas?

Si bien Karime Pindter y Gala Montes formaron una gran amistad tras salir de ‘La casa de los famosos México’, las cosas entre ellas se fracturaron después de que la actriz dejara de seguirla en redes sociales y respondiera con un “true” (verdad) a un tuit que la acusaba de, supuestamente, intentar sabotearla laboralmente.

El mensaje al que contestó Gala señalaba a Karime de contactar a marcas para ofrecer sus servicios, diciendo que cobraba menos que la intérprete de ‘Tácara’.

Aunado a esta acusación, la cantante declaró que se había molestado con la influencer después de que esta la ignorara en un momento de suma necesidad.

“Toda la gente que conozco me ha fallado, así como también les he fallado. No pasa nada. Le pedí ayuda y, como buena amiga que la consideraba, pues salimos y sucedieron cosas. Si no hay reciprocidad, prefiero apartarme un rato”, expresó en su momento.

¿Karime Pindter realmente intentó sabotear a Gala Montes? Esto respondió la influencer

En un encuentro con la prensa, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ afirmó que Gala Montes declaró “muchas cosas fuera de lugar”, desmintiendo así las acusaciones sobre intentar sabotearla laboralmente.

Karime Pindter “Dijo unas cosas que se me hicieron fuera de lugar porque no son ciertas, pero yo la quiero mucho y le deseo lo mejor”

Pese a todo, se dijo esperanzada de que, en el futuro, puedan volver a ser amigas, pues, al menos de su parte, el cariño sigue allí.

“Yo espero que, en algún momento, podamos estar unidas nuevamente. Yo jamás le quitaría el trabajo a una amiga. Cada quien tiene su onda. Cada quien tiene sus marcas y jamás le quitaría nada, al contrario, cuando yo puedo sumar al team, lo llamo”, manifestó.

¿Karime Pindter le reclamó a Gala Montes por sus declaraciones?

En su momento, se llegó a especular que Karime había confrontado a Gala por todas las declaraciones que hizo en su contra. Ante esto, la influencer negó esto, explicando que era “muy mala” para reclamarle a la gente.

Para finalizar con el tema, si bien reiteró su deseo de reconciliarse con la protagonista de ‘Vivir de amor’, admitió que este distanciamiento no le afecta tanto: “Así que digas ‘ay, qué tristeza’, pues no. Lo normal”, concluyó.

Acusan a Gala Montes de ser una “persona conflictiva”

A raíz de toda esta situación, muchos usuarios han asegurado que Gala es una persona muy “conflictiva”, argumentando que ha tenido problemas con diversas celebridades a las que consideraba su amiga, incluyendo a su propia madre.

Además de Karime, la actriz también tuvo un fuerte conflicto con Briggitte Bozzo, otra de sus compañeras en ‘LCDLFMX’. La mexicana y la venezolana se distanciaron después de que Bozzo apoyara a una estilista con la que Gala tuvo sus roces. Si bien, aparentemente, solucionaron las cosas, los usuarios no olvidan el conflicto.

De igual forma, Gala está distanciada de su mamá, Crista Montes, a quien ha acusado en diversas ocasiones de haberla maltratado de manera física y psicológica.

A pesar de todo, sus fans sostienen que simplemente se “defiende” de las injusticias, algo que no muchas personas toleran.

