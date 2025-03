Adrián Marcelo insulta y desprecia a comediantes por ofrecerse a abrir su show; ellos responden y lo exhiben

Adrián Marcelo no para de generar polémica. Tras decir que quería entrevistar a Fofo ‘N’, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ vuelve a dar de qué hablar por insultar a los comediantes ‘el Tío Robert’ y ‘Cojo feliz’.

Todo se suscitó en el capítulo más reciente del pódcast ‘Hermanos de leche’ con Iván Fematt ‘la Mole’, Marcelo acusó a sus colegas de ser soberbios y buscar imitarlo para conseguir algo del éxito que él dice haber ganado en internet.

Adrián Marcelo “La cotorrisa, tú (la Mole) y yo les hicimos mucho daño a gente que se (nos) juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la ve… sus espacios. No se escuchan, no se admiran, no se respetan. Ustedes saben quiénes son. Dicen: ‘Ya no quiero ir a pódcast (de Adrián Marcelo y la Mole) porque los levanto (el rating)’ ¿Qué levantas? Levanta tu carrera”

Por si esto fuera poco, el regiomontano también sostuvo que, en su momento, autollamados “Plumas de México”, dupla que conforman “el Tío Roberto” y “Cojo feliz”, con aparente actitud pedante, lo buscaron para abrir su show.

“Te hablan los denominados ‘Plumas de México’. (Te dicen):

-‘Ey, ¿les puedo abrir (el show)?

-'¡¿(Me van a abrir el show) ustedes (los) que dicen pipí, popó, caca?!’.

Imagínate la humillación de un wey que te pide abrir. Imagínate, (que te lo pida) ‘la mejor pluma de México’, pero todavía lo piden con un desdén...”, manifestó.

¿Cómo reaccionaron ‘el Tío Robert’ y ‘Cojo feliz’ ante los insultos de Adrián Marcelo?

Si bien Adrián no mencionó directamente sus nombres, quedó claro que sus compañeros comediantes ‘tío Robert’ y ‘Cojo feliz’ le parecían muy simplones, pues aparentemente, según él, únicamente harían comentarios escatológicos como si fueran niños pequeños. Frente a esto, los comediantes en cuestión no dudaron en responder al exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ y, de paso, ponerlo en evidencia.

En un video para su canal de YouTube, la dupla de comediantes agredida dijo estar muy decepcionada de las palabras de Marcelo, pues lo consideraban a él y a Iván ‘la Mole’ como amigos.

“Esto nos agarró de sorpresa, porque siempre te hemos considerado un compa y a ‘la Mole’ un amigo. Ahora nos quedó claro que no sabes a quién insultar para vender boletos, porque esa es tu táctica ruin y cu…”, externó ‘el Tío Robert’.

También afirmó que le faltaba “humildad” al burlarse de ellos por querer abrir sus shows: “(Si) crees que es humillante ofrecerse para abrir un show, eso es porque no creciste con comediantes. Eso es un acto de humildad, no de humillación, pero no lo entiendes, porque no eres de este gremio”, dijo.

El ‘Tío Robert’ sostiene que a Adrián Marcelo sí le dolió su salida de ‘La casa de los famosos México’

El humorista declaró que el regiomontano nunca superó la forma como fue “desechado” de la televisión tras su participación en ‘La casa de los famosos México’, reality que abandonó después de un fuerte encontronazo con Gala Montes, luego de múltiples frases misóginas contra ella y otras compañeras, que le valieron la salida de muchos anunciantes.

‘Tío Robert’ “Para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te mandara a la ve… ‘La casa de los famosos’. Eres un sin talento que no le queda de otra más que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar. Aquí te topas con pared. Todavía sigues en brote psicótico. Cuando se dieron cuenta de que te frieron el cerebro, te tiraron a la basura”

Para finalizar con su discurso, ‘tío Robert’ sostuvo que nadie en el gremio de comediantes mexicanos “lo quiere”, pero solo conviven con él para utilizarlo.

Por supuesto, toda esta situación generó mucho debate en redes sociales. Algunos apoyaron a Adrián Marcelo, mientras que otros lo tacharon de “patético” por insultar a los comediantes. En tanto que varios creen que todo esto es solo un “truco” para promocionarse.

Hasta el momento, Adrián Marcelo e Iván ‘la Mole’ no se han pronunciado ante la respuesta de ‘tío Robert’ y ‘Cojo feliz’.

