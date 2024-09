Adrián Marcelo abandona La casa de los famosos México tras pleitazo con Gala

Adrián Marcelo vivió momentos de alta tensión después de la gala de ‘El 5' del pasado 3 de septiembre, cuando protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con Gala Montes, lo que lo llevó a tomar la drástica decisión de abandonar ‘La casa de los framosos México’.

El conductor y la actriz se enfrascaron en una acalorada discusión, en la que Gala Montes lo acusó de haberla violentado verbalmente y denigrado desde la segunda semana del reality show.

Tras la situación, Adrián Marcelo expresó ante los demás habitantes de La casa y a la Jefa su determinación de dejar el programa:

“Hasta aquí llegué. Ya todo se acabó para mí”, afirmó.

Añadió: “Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa. Exijo en este momento ver. Yo hasta aquí llegué. Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, pero ya no es un tema que me interese… Qué risa hasta dónde llegó esto. Me había metido para limpiar mi imagen. Aquí acabó para mí”.

La jefa anuncia que Adrián Marcelo abandona ‘La casa de los famosos México’

Aunque en ese momento algunos habitantes dudaron de que su decisión fuera definitiva, a las 2:24 de la madrugada del 4 de septiembre, ‘la Jefa’ confirmó la salida de Adrián Marcelo.

Para disipar cualquier incertidumbre sobre el futuro del reality y del conductor, la Jefa convocó a todos los habitantes a la sala: “Habitantes, atención. Por favor, todos al sillón de la sala”, ordenó.

Luego, anunció oficialmente que Adrián Marcelo había decidido “abandonar la casa”, lo que significaba que “el juego había terminado para él”.

Adrián Marcelo abandonó ‘La casa de los famosos México’

‘La Jefa’ solicitó a los demás participantes que reunieran las pertenencias de su excompañero: “Me gustaría que el que quiera ayudarme a recolectar las cosas de Adrián del baño y de su cuarto me ayuden, por favor, y lo lleven todo al almacén. Que descansen”, concluyó.

Después del enfrentamiento, el famoso se retiró al cuarto Tierra, donde permaneció acostado, visiblemente abatido. Su estado anímico era tan bajo que en redes sociales se especuló que estuvo al borde de las lágrimas.

Finalmente, Adrián Marcelo decidió salir de las instalaciones por la ‘puerta chica’, sin siquiera despedirse de sus compañeros. Antes de irse, y con un tono de desesperación, comentó que el juego pertenecía al cuarto Mar, insinuando que sus declaraciones contundentes habían inclinado la balanza en su contra.

