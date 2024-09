¡Jorge Losa fue eliminado de La isla! ¿Fue fraude?; además retomaría su romance con Ferka

En plena etapa de fusión, como se le conoce en el reality ‘La isla’ cuando los integrantes ya no pertenecen a un equipo y juegan individual, el ex de Ferka, Jorge Losa fue eliminado sorpresivamente.

El exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ falló en una prueba de equilibrio y quedó fuera de la competencia en plena etapa final del programa.

Jorge se quedó a unos pasos de quedar como campeón en ‘La isla’, pero lo que más llamó la atención es que su ex, Ferka, siempre estuvo al pendiente de su participación e incluso la noche de su eliminación también estuvo comentando al respecto en redes sociales.

Jorge fue el eliminado el primer día de fusión / Twitter: @islareality

Para Ferka fue una traición por parte de Fernando Lozada, al decir que quería competir contra él y finalmente mandó a otro participante a enfrentarse con él. Sin embargo, reconoció que sus compañeros lo querían mucho y escribió: “La despedida más bonita. Ver cómo te abrazan, te quieren y reconocen el buen competidor que eres, te vas con los grandes. Lo hiciste increíble”.

Fernando dijo : “ me gustaría darme un tiro con Jorge “

¿Y luego?? ….. el pudo salvarlo de esta eliminación pero claraaaaaaa

Dijo neeeeee 🫠

De una 🔫 — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) September 3, 2024

La despedida más bonita . 🫶🏼🏝️😭

Ver cómo te abrazan , te quieren y reconocen el buen competidor que eres te vas como los grandes 🔮💥 @jorgelosaactor

Lo hiciste increíble — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) September 3, 2024

Para algunos fans, hubo “fraude” en la eliminación de Jorge porque según su apreciación, Mauricio no cumplió con las reglas del juego y aún así ni el conductor ni la producción frenaron el juego o le dieron la victoria a Jorge por tal incumplimiento del otro competidor, por lo que expresaron su apoyo a través de mensajes en redes sociales mencionando que Losa merecía seguir en competencia.

¿Ferka volverá con Jorge Losa?

Recientemente la actriz se encontró con la prensa y no pudo evitar ser cuestionada sobre si volverá con su exnovio una vez que este regrese a México.

Recordemos que los famosos terminaron su romance previo a que Jorge se fuera a ‘La isla’, supuestamente porque la mamá de él tenía problemas de salud. Mientras tanto, Ferka declaró que la había dejado endeudada con la renta de la casa a donde se mudaron juntos y hasta se supo que él le habría sido infiel con Serrath.

Las cosas cambiaron cuando Jorge comenzó a tener detalles con ella incluso desde la desconexión de ‘La isla’ donde él no puede tener contacto con el exterior.

Jorge Losa y Ferka podrían volver / Facebook: Jorge Losa

Ferka notaba cuando su ex le dedicaba puntos o la defendía de su otro exnovio, Christian Estada, quien también participa en el reality. Pero lo que más le llamó la atención fue cuando recibió un arreglo de flores de su parte en su cumpleaños.

“Mi corazón ahí sigue, sigo pensando en él, también muchas señales, me ha estado mandando y no estoy entendiendo… Llegaron flores el día de mi cumple, me sigue pensando, es una bonita señal para el ego, el corazón, ayuda”, comentó Ferka al respecto.

De esta manera, Ferka dejó entrever que existen posibilidades de que haya una reconciliación una vez que puedan hablar cuando él regrese.