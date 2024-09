Gomita ya se enteró que se quedó sin mánager y suplica por alguien que la quiera contratar

Gomita está viviendo una nueva realidad tras su reciente eliminación de ‘La casa de los famosos México’. Durante su participación en el reality, la influencer estuvo aislada del exterior, por lo que no podía saber nada de lo que estaba sucediendo, pero la agencia FZ Management mandó un comunicado diciendo que no la representarían más.

Al salir de LCDLFMX, Gomita ya se enteró de que su ahora exagencia decidió prescindir de sus servicios debido a las actitudes y declaraciones que hizo dentro del show.

La decisión de de la agencia se basó en que la influencer no compartía los mismos principios y valores de la agencia, lo que llevó a una ruptura laboral, que fue celebrada por muchos, pero por otros criticada pues se les hizo poco profesional dar el anuncio de esa manera cuando la influencer estaba dentro del reality sin conocimiento de nada.

La mamá de Gomita lanzó comunicado en respuesta a FZ Management & PR / Instagram: @s.chavezof

¿Cómo se enteró Gomita que se había quedado sin mánager? Lanza mensaje

En una entrevista reciente con Maxine Woodside, Gomita confirmó la noticia que ya había dado de qué hablar hace unas semanas en los medios. La influencer reveló que se enteró del su despido durante la madrugada de este martes.

Sin embargo, a pesar de la situación, Gomita expresó que respeta la decisión de FZ Management y manifestó que no desea trabajar con quienes no están interesados en mantener una relación laboral con ella.

A Gomita la corrieron de su agencia de managment por su comportamiento en el reality / Instagram: @gomitaoficial123

Durante la entrevista, Gomita no perdió tiempo en buscar nuevas oportunidades y pidió recomendaciones a Woodside, dirigiéndose también al público para que cualquier agente interesado pudiera contactarla.

Aunque muchos pensaron que Gomita iba a estar muy triste con la noticia, la realidad es que la influencer mostró una actitud optimista, confiando en que pronto encontrará nuevas oportunidades laborales.

“Si tienes una agencia, pásamela, manita, que ya me corrieron de aquella. Ya no estuvieron de acuerdo y cualquier decisión que tomen está bien. Por mí, Dios me mandará más trabajo, Dios me mandará más gente”, comentó Gomita con esperanza de que vengan cosas mejores.

