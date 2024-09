Familiar de Adrián Marcelo hospitalizado, colapsó por la participación del regio en LCDLFMX, aseguran

Tras la controversia que ha generado Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’, esta mañana trascendió que un querido miembro de su familia habría sido hospitalizado tras sufrir un colapso emocional por las polémicas en las que está envuelto el regiomontano dentro del reality

La noticia fue revelada por el conductor de espectáculos Mich Rubalcava en su canal de YouTube, quien afirmó haber recibido la información de una fuente cercana a la familia de Adrián Marcelo.

Rubalcava, conocido por no simpatizar con Adrián Marcelo, expresó su preocupación por la situación que estaría atravesando este familiar.

Adrián Marcelo / Instagram: @adrianmarcelo10

Familiar de Adrián Marcelo afectado por su comportamiento en el reality

“Esto es algo muy fuerte y no me da gusto decirlo, pero me enteré que un familiar muy querido de Adrián Marcelo terminó en el hospital por un colapso emocional al ver todo lo que está diciendo Adrián Marcelo. No quiero decir quién por respeto, no lo cuento con gusto, al contrario, espero que esta persona esté libre del hospital”. Mich Rubalcava

Aunque Mich Rubalcava no dio nombres ni confirmó el parentesco, habría dejado entrever que podría tratarse de la madre de Adrián Marcelo, destacando que es “la persona que más sufriría por él”. Además, mencionó que la ausencia de este familiar en los videos de apoyo a Adrián podría estar relacionada con su delicado estado de salud.

“Es la persona que más sufriría por ti, o sea ya se imaginarán quien és. La persona que más sufriría por él terminó en el hospital por todo lo que se le está viniendo a Adrián Marcelo, que por eso no apareció en los videos de apoyo, porque no ha estado bien”. Mich Rubalcava

Familia de Adrián Marcelo habría pedido no ataquen al regio en las galas

Rubalcava también indicó que, según su fuente, la producción del programa pidió a panelistas e invitados que suavicen sus críticas hacia Adrián Marcelo durante las galas, con el fin de proteger a su familiar afectado.

“Esta persona me contó que la producción habló con ellos y les pidió que en las galas no le tiren para que esta persona ya no sufra tanto al ver cómo atacan a Adrián Marcelo, que supuestamente el hermano fue a pedir esto”, concluyó.

