Filtran al que sería el cuarto eliminado de La casa de los famosos México hoy 24 de agosto de 2025

A tan solo unas horas de que inicie la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México, surgen encuestas en redes sociales y plataformas como Telegram, todo apunta a que ya existiría una clara tendencia para los salvados y para el eliminado. ¿De quién se trata?

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México este 24 de agosto de 2025?

Después de una gala de nominación cargada de tensión en La casa de los famosos México 2025 el pasado miércoles 20 de agosto, se llevó a cabo una nominación un tanto diferente, pues se añadió una dinámica protagonizada por unos pequeños “puerquitos” que tenían una encomienda en específico.

Al finalizar la nominación de cada uno de los habitantes, fue Galilea Montijo quien se encargó de anunciar a los nominados:



Alexis Ayala

El Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky (fue salvado)

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Los únicos elementos que lograron evitar la nominación fueron Elaine Haro, Aldo de Nigris, Facundo y Aarón Mercury. Estos dos últimos cuentan con inmunidad por su papel como líderes de la semana. Luego Shiky fue salvado por Facundo, quien ganó el reto de salvación.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quién sería el eliminado de La casa de los famosos México 2025 este 24 de agosto?

Desde que se confirmaron los nominados para salir de La casa de los famosos México el pasado miércoles 20 de agosto, se activaron las votaciones por salvar a los participantes. Paralelamente, comenzaron a circular encuestas en redes sociales, como la del periodista Gerardo Escareño, ‘el Vaya vaya’. De acuerdo con la votación que organizó, el público salvaría a:

Abelito: 23%

Mar Contreras: 19%

Alexis Ayala: 13%

El Guana: 12%

Priscila Valverde: 12%

Dalílah Polanco: 11%

Mariana Botas: 10%

Con apenas un 10% de apoyo, Mariana Botas, reconocida por su papel como “Martina” en la serie “Una familia de diez”, se perfila como la participante con menor respaldo del público esta semana, lo que la colocaría directamente como la cuarta eliminada del programa.

Si bien estas cifras no son oficiales, la comunidad digital de seguidores del reality ha mostrado una notable capacidad para predecir resultados con precisión . ¿Será que es la eliminada Mariana?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la tercera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La tercera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’ se llevará a cabo este domingo 24 de agosto. Iniciará a las 8 pm y se podrá ver a través del canal de Las estrellas, así como en la plataforma VIX.

Tras esta expulsión, solo quedarán 11 habitantes y, sin duda alguna, la tensión aumentará más, principalmente ahora que los participantes ya han establecido sus alianzas y otros más han decidido rehacer sus estrategias.

La conducción, como cada semana, estará a cargo de Galilea Montijo, quien revelará al eliminado tras la tradicional dinámica del “carrusel”, en la que los dos con menos votos se enfrentan cara a cara en una votación final.

¿Se confirmará la eliminación de Mariana Botas? Todo se sabrá esta noche en una gala que promete ser decisiva para el rumbo del programa.

