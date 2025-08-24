¿Ninel Conde saca del clóset a Aarón Mercury tras experiencia en La casa de los famosos México? VIDEO

Desde su salida de La casa de los famosos, México, Ninel Conde no ha dejado de generar polémica. Esta vez, las críticas se centran en una reciente transmisión en vivo donde se refirió al influencer Aarón Mercury de cierta manera, provocando un fuerte revuelo entre los fans del también concursante del popular reality. ¿Qué dijo la actriz, lo sacó del clóset?

¿Qué dijo Ninel Conde sobre Aarón Mercury tras su salida de La casa de los famosos México 2025?

Todo comenzó cuando Ninel Conde, durante una transmisión en vivo en redes sociales, se refirió a Aarón Mercury como “La Aarona”, y compartió detalles sobre su convivencia dentro del reality. Aunque intentó presentar el comentario como una anécdota divertida, el tono y el lenguaje usado fueron considerados ofensivos por una parte del público.

“Yo con La Aarona me llevaba así, pero La Aarona también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí” Ninel Conde

Además, añadió lo siguiente: “Cuando pasaba me bufaba y decía ‘osh’. Así nos llevábamos”.

Para muchos internautas, el uso de un apodo, así como expresiones como “comadre” y “me bufaba”, fueron más allá de una simple broma, y se interpretaron como una insinuación acerca de la orientación de Mercury.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron en redes a los comentarios de Ninel Conde sobre Aarón Mercury?

Las redes sociales fueron implacables tras los comentarios de Ninel Conde en su transmisión en vivo. En cuestión de horas, el clip del momento se viralizó en TikTok, Instagram y X, y los comentarios se dividieron entre quienes la defendían como parte del “humor interno” del reality, y quienes la señalaron por intentar “sacar del clóset” a Aarón Mercury sin su consentimiento.

Entre los mensajes más fuertes se leyeron frases como:



“¿La Aarona? ¿Qué le pasa?”

“Si es o no es, ella no tiene derecho a hablar así. Eso es exponer a una persona sin su consentimiento”.

“Ahora resulta que como la sacaron, viene con campaña de desprestigio”.

“Y si sí es hermana, ¿en qué les afecta? Cada quien es lo que quiere ser”.

Otros, sin embargo, defendieron a Conde asegurando que no se trató de una agresión o discriminación, sino de una broma mal interpretada: “Tranquilas, eso no es violencia de género, ni discriminación”, escribió una usuaria.

¿Ninel Conde le pagó a ‘las Perdidas’ por apoyo durante La casa de los famosos México?

Una polémica surgió en redes sociales, luego a Ninel Conde y su amigo Mauricio Mejía, internautas les cuestionaran si le pagaron a ‘las Perdidas’ por hablar bien de ella durante su estancia en La casa de los famosos México. En ese momento Ninel se limitó a mandar besos únicamente a Karina Torres, lo que generó la sospecha de problemas con Wendy.

Poco después, Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres desmintieron las versiones, aseguraron no tener la necesidad de venderse para poder generar dinero.

La respuesta de ‘las Perdidas’ pareció haber generado en Conde la necesidad de responder y “deslindarse” del supuesto dinero que mandó al grupo para tener su apoyo durante La casa de los famosos México.

Ante esto, Ninel Conde publicó una nueva historia en su Instagram en la que menciona:

Por cierto, el día de ayer hicimos un live el Mau (Mauricio Mejía) y yo, y estábamos en el cotorreo total, era broma (...) con nuestro humor característico. Chavas cotorreen. Ninel Conde

