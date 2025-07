¿Por qué Paola Suárez, ‘la Perdida’, no entró a La casa de los famosos México 2025? ¿Extorsión o estrategia?

En medio de la expectativa por el estreno de La casa de los famosos México 2025, un escándalo ha sacudido a los fans del reality. Paola Suárez, influencer y miembro del colectivo conocido como “las Perdidas”, parecía una de las participantes confirmadas, pero su nombre desapareció misteriosamente de la lista final. Según Javier Ceriani, hubo una extorsión que la habría dejado fuera del reality.

Todo comenzó a inicios de julio, cuando el nombre de Paola, amiga de Wendy Guevara, empezó a sonar con fuerza como una de las habitantes confirmadas del reality. Las primeras pistas soltadas por la producción incluían unos tacones rojos y una cicatriz inconfundible, lo que desató las teorías de los fans. Poco después, la influencer junto con su amiga Vanessa “Labios 4K” confirmó accidentalmente la noticia durante una transmisión en vivo, donde se escuchó a Paola decir: “Voy a entrar a La casa de los famosos”. Vanessa reaccionó sorprendida y dijo: “Paola, no”, a lo que Suárez solo respondió “ni modo”.

Días después, durante otra transmisión en la que se probaba vestidos, Paola mencionó que eran para las noches de gala, es decir, los programas del reality donde anuncian a los nominados, eliminados y el posicionamineto, dejando claro que su participación estaba prácticamente sellada. Pero, para sorpresa de todos, y a pocos días del estreno oficial del programa, Paola desapareció de la lista final de participantes. ¿Qué pasó realmente?

Paola Suarez podría ser la quinta habitante de la casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Por qué Paola Suárez, ‘la Perdida’, no entró a La casa de los famosos México 2025? Fue víctima de extorsión, según Javier Ceriani

Según reveló el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, el que ya no anunciaran a Paola Suárez como participante de La casa de los famosos México 2025 estaría vinculado con una presunta extorsión. El conductor aseguró que la influencer fue víctima de chantaje por parte de un ex, menor de edad, quien le habría exigido un millón de pesos para no revelar un supuesto encuentro entre ambos, que podría constituir un delito como corrupción de menores.

Ceriani, famoso por sus comentarios sin filtros, aseguró que Paola: “Estuvo adentro. Arreglaron con ella, pero se salió. Se salió porque supuesta y alegadamente… estaría supuestamente extorsionada por un muchacho menor de edad que le pidió un millón de pesos para no decir lo que pasó entre ellos”.

El comunicador también añadió que, al enterarse del caso, Wendy Guevara y el mánager de Paola le habrían recomendado abandonar el programa antes de que el escándalo pudiera estallar y perjudicar su imagen, la del programa y los intereses comerciales detrás del reality.

Comparaciones de los tacones de Paola Suárez / Facebook

¿Qué escándalo supuestamente quiere ocultar Paola Suárez y la producción de La casa de los famosos México 2025? ¿Por qué lo comparan con Adrián Marcelo?

El periodista Javier Ceriani también comparó el supuesto escándalo que Paola Suárez quiere ocultar de La casa de los famosos México 2025 con el caso del conductor Adrián Marcelo en ese reality el años pasado, quien vivió una controversia mediática con temas de violencia a la mujer, que terminó por afectar sus vínculos con patrocinadores. Según el conductor, los productores de “La casa” buscaron evitar que algo similar se repitiera, especialmente porque una posible acusación de abuso o corrupción de menores tendría tal magnitud que podría tener consecuencias graves para el programa, que podría implicar la salida de patrocinadores.

“Esto no puede pasar en La casa de los famosos. Si pasaba ese escándalo, se caerían los patrocinadores como con Adrián Marcelo” Javier Ceriani

Telemundo no se quiere quedar atrás y tras ver la respuesta del público con Wendy Guevara, estaría apostando por Paola Suárez para su cuarta entrega. / Instagram: @paolitasuarez28

¿Qué ha dicho Paola Suárez de por qué no entró a La casa de los famosos México 2025?

Hasta el momento, ni Paola Suárez ni la producción de La casa de los famosos México 2025, han emitido declaraciones oficiales sobre si ‘la Perdida’ entraría al reality o por qué no entró ni tampoco sobre las declaraciones del periodista. Wendy Guevara, quien supuestamente intervino para proteger a su amiga, no ha comentado al respecto.

Por su parte, el público se mantiene atento a cualquier señal o declaración que confirme o desmienta la explosiva versión de Javier Ceriani:.

