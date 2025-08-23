¿Ninel Conde revela que les pagó a ‘Las Perdidas’ para que la apoyaran en La casa de los famosos México?

La controversia en torno a la salida de Ninel Conde de La casa de los famosos México continúa escalando fuera del set. En esta ocasión, ‘el Bombón asesino’, lanzó fuertes declaraciones en contra del grupo de influencers conocido como ‘las Perdidas’, conformado por Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres. ¿Qué dijo Ninel?

¿Ninel Conde ofreció dinero a ‘las Perdidas’ durante La casa de los famosos México?

Durante un live en redes sociales junto al actor Mauricio Mejía, Ninel Conde no se contuvo al responder preguntas de sus seguidores. Cuando uno de ellos mencionó “la gatada” que le hicieron ‘las Perdidas’, Ninel expresó su decepción y su asistente intervino para afirmar que “se les había pagado” a las influencers .

“Ya ni me digan”, respondió visiblemente molesta la cantante, insinuando que, pese al supuesto acuerdo económico, el trío no cumplió con brindarle el respaldo público que esperaba durante su participación en el show.

Estas declaraciones desataron una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre quienes creen la versión de Conde y quienes defienden a las influencers, argumentando que no tienen necesidad de cobrar por opinar.

¿Qué respondieron ‘las Perdidas’ a las acusaciones de Ninel Conde?

Ante la viralización del video de Ninel Conde, las integrantes de ‘las Perdidas’ no tardaron en responder. En una transmisión propia, Wendy Guevara negó rotundamente haber recibido dinero de Conde . Argumentó que ella es parte del equipo de conducción de las galas del programa a través de la plataforma ViX, lo cual le impide por contrato inclinarse públicamente por alguno de los participantes.

Por su parte, Paola Suárez fue contundente: “No hay ni un comprobante ni captura de que yo haya recibido dinero para hablar bien de Ninel. Es más, ni veo el programa”. La influencer aclaró que sus opiniones son personales y espontáneas, y que no ha recibido ningún tipo de compensación económica para promover a participantes del show.

Karina Torres también respaldó las palabras de sus compañeras: “Nadie nos pagó ni un peso, cada quien apoya a quien quiere, yo quise apoyar a quien yo quise”, reafirmando que nunca firmaron ningún acuerdo ni recibieron pago.

¿Wendy Guevara quedará fuera como conductora de La casa de los famosos México?

La inesperada ausencia de Wendy Guevara y Marie Claire Harp de las galas de La casa de los famosos México 2025 generó rumores entre fans y medios de comunicación. Desde redes sociales, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un contagio por Covid-19 como causa de su salida. La influencer Chamonic, conocida por difundir noticias de farándula aseguró dicho contagio, aunque rápidamente Guevara desmintió dicha versión.

En sus historias de Instagram, Wendy Guevara, explicó:

Ya nos regresaron de la chamba. Yo les dije que traigo gripa. Ya me checó la doctora y traigo mucha inflamación en la garganta, tengo como gripita, y pues no voy a estar yo creo unos dos o tres días acá en las galas Wendy Guevara

Por ahora, la tensión entre ambas partes sigue en aumento, y mientras no se presenten pruebas claras del supuesto pago, el caso queda en el terreno de las declaraciones cruzadas. La salida de Wendy Guevara, parece ser un rumor, más que una realidad.

