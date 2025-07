Wendy Guevara contrata seguridad tras robo con sus amigas y teme filtración de fotos,¡Amenazada y con miedo!

Wendy Guevara, integrante de “las Perdidas”, vivió un momento aterrador junto a sus amigas Paola Suárez y Vanessa “Labios 4K”.

El pasado 3 de julio, mientras viajaban hacia León, Guanajuato, fueron víctimas de un violento asalto en el Estado de México. Inicialmente, se creyó que los agresores eran policías falsos, pero la ganadora de La casa de los famosos México, primera temporada desmintió esa versión.

A través de una transmisión en vivo, la creadora de contenido aclaró que los delincuentes eran sujetos en motocicleta que las interceptaron con armas, despojándolas de celulares, dinero y objetos personales. Aunque trató de tranquilizar a sus fans con su sentido del humor habitual, la situación es grave: las amenazas posteriores han encendido las alarmas entre su círculo cercano.

Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K / Redes sociales

¿Qué fue lo que más preocupó a Wendy Guevara tras el robo del pasado 3 de julio de 2025?

Aunque el robo fue impactante, lo que realmente tiene a la influencer al borde del miedo es el contenido que le robaron. En un reciente encuentro con los medios Wendy Guevara reveló que ha recibido amenazas:

“La gente mala no se tienta el corazón y la verdad es que sí me estoy restringiendo de lo que hago, no digo como estoy y cosas así. Uno tiene en su galería fotitos, videitos, pues ya saben. Yo soy puerquita, ya saben que, lo he platicado toda mi vida, me gusta, me grabo con uno, con otro, así pasa, violan tu privacidad. A mí no me da pena nada, mejor si me ven por ahí o hacen algo con eso ustedes lo disfrutan, ya saben que todo el mundo lo hacemos, pero a pocas le violan la privacidad”.

Sin embargo, también toma con humor las filtraciones, asegurando que hasta esos videos daría buen contenido: “Yo no tengo miserias que mostrar, muestro cosas buenas”, dijo entre risas la influencer.

Esta situación la llevó a tomar medidas urgentes para protegerse.

Wendy Guevara se va de Televisa y explica sus razones / Instagram

¿Wendy Guevara tiene seguridad privada?

Sí. La influencer leonesa Wendy Guevara, confirmó que, ante el temor por su seguridad y la de sus amigas, decidió contratar guardaespaldas para su estancia en la Ciudad de México, donde trabaja como conductora de la nueva temporada de La casa de los famosos México.

“Aquí en Ciudad de México estoy ahorita con seguridad y todo eso, pero como inicio ya trabajando vamos a tener a personas que nos cuiden”, reveló.

Incluso añadió que Paola Suárez y Vanessa Vázquez también están bajo protección, ya que los delincuentes han intentado contactar a su círculo cercano. “Han hablado con mis amigas las personas y todo eso, no quisiera tocar mucho ese tema porque la gente es bien mala”, dijo la creadora de contenido.

¿Marlon Colmenarez estuvo involucrado en el asalto a Wendy Guevara?

Las redes sociales estallaron en teorías luego del asalto, y muchos usuarios señalaron a Marlon Colmenarez, ex amigo de la influencer, como posible responsable. Esto debido a una antigua disputa donde Wendy lo acusó de intentar falsificar su firma para comprar una camioneta.

Sin embargo, Marlon respondió en conferencia de prensa: “No es problema mío. Se llama karma. Increíble lo que inventan. La gente dice muchas cosas. Yo creo que ustedes (los medios) me están involucrando”.

También negó rotundamente tener relación alguna con el asalto y aseguró tener pruebas para defender su nombre, sugiriendo que todo se trata de una venganza por parte de la influencer.

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Wendy Guevara seguirá adelante con la demanda contra Marlon Colmenarez por falsificación de firma?

Wendy Guevara ha optado por ser más discreta en sus transmisiones en vivo, evitando revelar su ubicación o destino como solía hacerlo. La creadora de contenido adelantó que ya ha iniciado acciones legales para denunciar a los responsables de una situación que la ha afectado.

Al mismo tiempo, decidió cerrar el capítulo del conflicto relacionado con la camioneta y Marlon Colmenarez, enfocándose en su estabilidad emocional.

“Ya dejé el tema en paz por lo que sucedió. La verdad, dije: ‘Ahorita no quiero ni saber de eso’. Todos piensan que estoy peleando por una camioneta, pero no, a mí me hablaron por un papel que yo no firmé.” Wendy Guevara

Así lo dijo Wendy Guevara: