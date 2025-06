Wendy Guevara arremente contra Adrián Marcelo por insultar a Belinda: “Pen…”, ¿el influencer ya respondió?

Adrián Marcelo continúa dando de qué hablar. Después de que tachara a Belinda como una “pros… de altísima gama” por su pasado amoroso, muchos internautas, incluyendo Gala Montes, se han burlado de él y hasta lo han tachado de “colgado”.

Si bien después se disculpó y hasta le ofreció un millón de pesos por una entrevista en su pódcast, el regiomontano siguió siendo objeto de críticas. Ante esto, él simplemente explicó que no tenía nada en contra de la cantante y su comentario solo fue para generar controversia.

En tanto que la protagonista de ‘Mentiras, la serie’ solo se ha limitado a presumir el éxito que ha logrado con su sencillo ‘Heterocromía’, incluido en su disco ‘Indómita’.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el insulto que hizo Adrián Marcelo contra Belinda?

En un reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara fue cuestionada sobre su opinión acerca del comentario que hizo Adrián Marcelo en contra de Belinda. En respuesta, la influencer afirmó que el regiomontano era un “pend…”.

Wendy Guevara “Se me hace muy pen… eso de insultar a una mujer y sobretodo a Belinda, que es una reina, pero todo el mundo sabemos que Belinda, todo lo que toca, todo lo que hace es un éxito”

Asimismo, sugirió que el regiomontano solo insultó a la cantante para tratar de llamar la atención, ya que, según sus palabras, esa es la única forma en la que puede hacerlo.

“A Beli siempre le va super bien porque es supertalentosa. Entonces, saben que ahorita Belinda está muy fuerte con su nueva canción, su nuevo disco, con lo de ‘Mentiras’. Yo creo que el señor se levantó a hablar y eso, pues, para que lo tomen en cuenta”, indicó.

Incluso, se burló de la propuesta que le hizo a la cantante para que fuera a su pódcast: “Por favor, si eso lo gana en media hora. En una marca, rapidísimo, y más”, resaltó.

¿Wendy Guevara mantuvo a Marlon Colmenarez? Lo llama: “Malagradecido”

Durante la conversación, aprovechó para hablar sobre su examigo, Marlon Colmenarez, quien hace poco expresó públicamente que ella debería superarlo. Ante esto, Wendy regañó a los medios por seguirle dando foco, resaltando que él es quien sigue hablando de ella.

“Se da sus aires de grandeza el señor. Yo creo que piensa que el mundo gira alrededor de él. Si tan exitoso y talentoso es, pues que se valga de su propio talento. Siempre le andan hablándole de mí, ¿por qué lo conocieron? A veces hay gente que muerde la mano que le da de comer. Él lo sabe”, indicó.

También recordó que, en su momento, ella lo ayudó económicamente, por lo que no entiende porqué despotrica en su contra: “Fueron cuatro años en los que yo siempre aportaba todo. No me importa, lo que doy, lo doy de corazón. Le mando mil bendiciones”, manifestó.

Para finalizar, dejó claro que ya no quiere hablar más de él, pues es una persona que ya quedó en el pasado: “A mí ni me interesa lo que haga”, concluyó.

Wendy Guevara y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Adrián Marcelo ya le respondió a Wendy Guevara?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado ante lo dicho por Wendy Guevara. No obstante, recientemente compartió que estaba tomando un curso para aprender sobre la violencia de género.

Según el regiomontano, deseaba ser un hombre “deconstruido” y dejar en el pasado todos los malos comentarios que ha hecho. La gran mayoría ve esto como una simple burla a todas las críticas, así como al feminismo, pues, como él mismo ha dicho en varias ocasiones, vive de la polémica.

