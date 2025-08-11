¿Adrián Marcelo no era el único? Habitante de ‘La casa de los famosos México’ ¡recibe sus churros!, aseguran

La producción de ‘La casa de los famosos México 2025’ está en el ojo del huracán. Y es que, recientemente, Javier Ceriani reportó que, presuntamente, a un habitante se le está proporcionando sustancias ¿por contrato? ¿De quién se trata? Con las declaraciones del periodista ardieron las redes, usuarios recordaron que Adrián Marcelo confirmó que le daban gomitas mágicas en La casa.

La casa de los famosos logo / Facebook: La casa de los famosos México logo

Te podría interesar: La casa de los famosos México 2025: Adrián di Monte se convierte en eliminado de la noche

¿Producción de ‘La casa de los famosos México 2025’ da drogas a sus habitantes? Esto dice Javier Ceriani

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani comenzó diciendo que, en los últimos dias, ‘La casa de los famosos México’ ha estado en controversia, principalmente, por las acciones de un habitante.

Debido a ello, la producción, supuestamente, decidió darle cannabis para mantenerlo tranquilo. Si bien reiteró que este tipo de acciones están prohibidas, presuntamente, se decidió darle a este famoso, de forma esporádica, esta sustancia para que esté relajado.

Según el también presentador, la producción quiere que las cosas dentro del reality no se salgan de control, tal como sucedió en la temporada pasada con Adrián Marcelo que peleó con Gala Montes, y por ello terminó siendo muy criticado por sus comentarios considerados “machistas”.

Cabe destacar que, en su momento, Adrián admitió que le daban “gomitas especiales” antes de cada fiesta dentro de ‘La casa’. Según el regiomontano, eran de THC (tetrahidrocannabinol), y consideraba injusto que le dieran solo una a la semana.

“¿Qué hubieras sentido cuando a sus compañeros religiosamente, a las 9 de la mañana, 5 de la tarde y 10 de la noche les hablan para darles su medicina? Y a ti te terminan porcionando de forma ridícula algo que habías negociado para entrar. Me pareció muy injusto”, dijo.

Adrián Marcelo / Redes sociales

No te pierdas: La casa de los famosos México: Facundo confronta a Mar Contreras por decirle “llorón”; ella responde

¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’ recibe marihuana, según Javier Ceriani?

De acuerdo con Javier Ceriani, el habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’ que tiene acceso al cannabis se trata de Facundo. Presuntamente, el conductor “desaparece” por momentos para irse a una parte oculta de ‘La casa’ y consumir “hierba”.

“¿Cómo calmaron a Facundo? Bueno, a Facundo había que calmar y, supongo que él, por contrato, habrá dicho: ‘Yo necesito ciertos vicios, porque, si no, no entro’. ‘La Jefa’ les da de todo a escondidas, ¿qué pasó? Entró Facundo al confesionario y desapareció. Tiene una puerta mágica el confesionario. Hay una puertita y le dieron a Facundo, y está por contrato porque, si no, no entraba,... lo pusieron a fumar hierba verde” Javier Ceriani

Ceriani reportó que, aparentemente, ‘la Jefa’ le ordena a Facundo quedarse en ese lugar por unas horas para que se “le baje” y no regrese “tan intoxicado” con sus compañeros.

“Pusieron un ventilador para que se vaya el humo y no quede impregnado en la ropa. Le dieron su churrito. Le dejaron cómo unos 45 minutos más después de fumar para que se le vaya el efecto y no entre tan dro… a La casa. Lo curaron con churrito”, relató.

¿Qué ha dicho Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, sobre el consumo de marihuana?

Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, siempre ha sido muy abierto con el consumo del cannabis y hasta ha apoyado su legalización en el país. Meses antes de entrar al show, habló sobre el costo de esta sustancia.

“Yo le compro a un amigo como 4 mil varos (de cannabis). Me dura cómo 4 o 5 meses. Te lo juro. Fumo más poco de lo que creen. No fumo tanto. Sí me gusta, pero no es que me la viva fumando. Es el güey que la cultiva en su casa”, manifestó.

También ha llegado a decir que ha platicado sobre este tema con sus hijas y les ha aconsejado que, si la llegan a consumir, que sea con moderación.

Mira: Alexis Ayala impone frase en La casa de los famosos México y se corona como ‘el Rey del posicionamiento’