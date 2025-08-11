¿Facundo será sancionado? La Jefa lo confronta por broma Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

Facundo, ha sido uno de los personajes más comentados durante las primeras semanas de “La casa de los famosos México 2025". Tras sus comentarios negativos a Aarón Mercury y su broma pesada hacia Aldo de Nigris, que terminó en una caída, el conductor ha desatado varias criticas en redes sociales.

Lo que parecía un momento divertido, terminó causando preocupación entre los participantes y la audiencia. Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, no tomó personal la broma, pero muchos internautas consideraron que Facundo puso en riesgo la integridad física del regiomontano y exigieron una sanción para el conductor de televisión.

Esta controversia llegó a poner en duda la imagen de Facundo, quien en días antes ya había causado revuelo por comentarios polémicos contra Aarón Mercury tras asegurar que personas como él “no deberían existir en este mundo”.

Ahora, ‘la Jefa’ de La casa de los famosos México 2025 llamó a Facundo al confesionario, donde recibió una fuerte de llamada de atención. ¿Fue sancionado?

¿Qué broma le hizo Facundo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

El pasado viernes, Facundo le jaló un tapete a Aldo de Nigris en la fiesta de ‘La casa de los famosos México’, lo que provocó que este terminara en el piso. Los demás habitantes se preocuparon por la caída, pero el regiomontano, lejos de molestarse, lo tomó como una broma. Por su parte, Shiky grabó la caída, mientras la mayoría se reía por lo sucedido.

Más tarde, Facundo se disculpó con Aldo. Incluso, se mostró preocupado por la posibilidad de haberlo lastimado, ya que, aseguró, no era su intención.

“Quería que te hicieras así” (Facundo se tropieza para mostrale a Aldo), pero no quería que te cayeras. Cuando vi que te diste bien duro, esta madre patinó demasiado. No quería jalarle tan fuerte, pero cuando vi que te diste un golpe fuerte, dije: ‘Me pasé de lanza’. Sí estuvo muy pasado. Si te lastimaste, perdón, güey”, le dijo Facundo.

¿Cómo reaccionaron las redes a la broma de Facundo a Aldo de Nigris que provocó su caída en La casa de los famosos México 2025?

Tras la broma, que consistió en jalarle el tapete a Aldo de Nigris y provocar su caída, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Comentarios como “No fue absolutamente nada gracioso, se cayó horrible, adiós Facundo” y “Solo de imaginar si se hubiera dado un golpe fuerte... eso no es de pedir disculpas, es de saber lo que haces” reflejaron la indignación de los usuarios.

Algunos señalaron que el acto de Facundo carecía de consideración y ponía en riesgo la seguridad de otros concursantes, mientras que otros comentaron que, aunque se trate de bromas dentro del programa, hay una línea que no debe cruzarse. La polémica creció luego de que Poncho de Nigris, doña Lety su abuela y su madre Leticia expresaran su enojo a través de varios mensajes en redes sociales, tras la caída de su sobrino, Aldo de Nigris.

¿Facundo fue sancionado por ‘la Jefa’ por broma a Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’?

Tras la polémica broma a Aldo de Nigris, ‘la Jefa’ llamó al confesionario a Facundo, momento que fue transmitido hasta la gala de eliminación de este domingo. Se reveló lo que ocurrió en esa conversación, en la que el conductor tuvo que rendir cuentas.

La Jefa le llamó la atención por su acción y le pidió que no volviera a hacerlo, ya que podría provocar un accidente.

“Facundo, es muy importante tener cuidado con las bromas que se hacen en la casa. Una broma ligada a una acción física puede provocar un accidente”, afirmó ‘la Jefa’. Aunque reconoció que la intención de Facundo no fue lastimar a nadie, le advirtió que este tipo de conductas pueden ser peligrosas, por lo que le hizo una petición directa:

“Yo sé que tu intención nunca fue lastimar a nadie, pero pasar a lo físico puede resultar altamente peligroso. Te invito a que lo reflexiones y a que seas cuidadoso para evitar accidentes”, precisó.Facundo aceptó su error y respondió:

“No pensé que fuera a ser tan rudo mi desmadre”, dijo Facundo, quien lejos de justificarse, asumió su responsabilidad ante dicho incidente.

El incidente sigue generando conversación en redes sociales, donde algunos piden una sanción para el conductor, mientras otros consideran que se trató solo de una broma mal calculada.

