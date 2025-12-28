¡Aldo de Nigris confiesa que estaba enamorado de Mariana Botas! Culpa a su abuela por separarlos

¡Escándalo inesperado! Aldo de Nigris confesó que Mariana Botas siempre le gustó y estaba enamorado de ella y que hasta habían planeado vivir su amor fuera de La casa de los famosos México, pero doña Alegría se interpuso. Ahora, el exfutbolista le pide “un chance” en su proyecto más reciente. ¿Será que esta historia tendrá final feliz?

Mira: Advierten a doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, de un ataque en La pijamada viral: ¿Qué le pasó?

Mariana Botas y Aldo de Nigris se quedaron dormidos muy juntitos en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre Mariana Botas en La pijamada viral, su nuevo reality?

El exfutbolista y ahora creador de contenido, Aldo de Nigris, encendió las redes sociales tras una confesión que nadie esperaba. Durante la transmisión de su proyecto más reciente, La pijamada viral, soltó la bomba:

“Sí, Mariana Botas siempre me gustó. Desde que coincidimos en La casa de los famosos México hubo química, pero no era el momento... Siento que hasta como que me enamoré, sabes cómo” Aldo de Nigris

Esta declaración sorprendió a los fans, quienes recordaron que dentro del reality hubo rumores sobre una posible atracción entre Aldo de Nigris y Mariana Botas. Aunque nunca se confirmó nada, las miradas y complicidad entre ambos dieron mucho de qué hablar en su momento. Ahora, Aldo lo confirma y deja claro que no fue imaginación del público.

Por si te lo perdiste: ¿Los tenía Aldo de Nigris? Encuentran los chones que Mariana Botas perdió en La casa de los famosos México

Aldo de Nigris hace tremenda confesión en su reality Pijamada viral

¿Por qué Doña Alegría impidió el romance entre Aldo de Nigris y Mariana Botas tras La casa de los famosos México 2025?

Lo más impactante no fue la confesión, sino la razón por la que ese amor nunca se concretó. Aldo de Nigris reveló que, al salir del reality, él y Mariana Botas habían acordado darse una oportunidad:

Aldo de Nigris “Hablamos y dijimos que queríamos ver qué pasaba afuera. Una de esas cosas que no pasaban en el 24/7, pero todo se jod... Doña Alegría no quiso, me pidió que no lo hiciera. Y no tuve de otra, primero está la familia. ¿verdad que sí? Es que ella tuvo problemas con Mariana y no quería que sufriera, doña Alegría”

Según Aldo de Nigris, Doña Alegría no aprobaba la relación por los roces que Mariana tuvo con ella durante el programa. “Mi abuela es muy importante para mí, y en ese momento decidí respetar su opinión. Pero no te voy a mentir, me quedé con ganas de intentarlo. A ver, pues qué pasaba, ya sin giribilla”, confesó el exfutbolista, dejando claro que la familia influyó en su decisión.

Te puede interesar: Aldo de Nigris rompe el silencio sobre Mariana Botas tras pleito con su abuela doña Lety ¿A quién defendió?

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, sigue lanzando indirectas en redes tras el final de La casa de los famosos México 2025. / IG

¿Aldo de Nigris le pedirá una oportunidad a Mariana Botas?

La revelación no terminó ahí. Aldo de Nigris aseguró que, a pesar del tiempo, sigue pensando en Mariana Botas y que no descarta buscarla: “Si me está viendo, que ojalá que sí, verdad, quiero decirle que todavía me gustaría conocerte más. La vida es corta, y creo que merecemos un chance. Un poquillo por ahí, a ver qué sale ¿no’?”, expresó con una sonrisa picara que desató miles de comentarios en redes.

Los fans no tardaron en reaccionar, llenando las publicaciones con mensajes como:

“¡Que se haga la pareja del año!”

“Doña Alegría, suéltalos”

“Esto sí es un plot twist”.



Sin duda, la confesión de Aldo de Nigris se convirtió en tendencia y puso a Mariana Botas nuevamente en el ojo del huracán.

Hasta aquí todo parece un cuento digno de ‘La rosa de Guadalupe’, ¿verdad? Pues llegó el momento de la verdad: ¡Nada de esto pasó! Ni Aldo de Nigris confesó su amor por Mariana Botas, ni Doña Alegría se interpuso, ni hay planes de romance… tristemente. Todo esto es una broma del Día de los Santos Inocentes, hecha con cariño y la ilusión que nos sembraron estos dos famosos en su tiempo en La casa de los famosos México 2025. ¡Inocente palomita que te dejaste engañar!

Te puede interesar: ¿Hermana de Aldo de Nigris defendió a Mariana Botas tras su pleito con doña Lety? “Tú no eliges a tu familia”