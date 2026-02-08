Aldo de Nigris y David Zepeda a punto de llegar a los golpes “me cag* que vengan morros de realitys”, ¿Qué paso?

Lo que pintaba como una visita tranquila de Aldo de Nigris a los foros de Televisa terminó convertido en una escena de tensión digna de telenovela… pero detrás de cámaras. El influencer y exhabitante de La casa de los famosos México fue recibido con un regaño feroz por parte del actor David Zepeda, quien no solo lo reprendió por tocar utilería, sino que cuestionó su capacidad profesional, su lugar en el medio y hasta se burló de su pasado como futbolista. El ambiente se puso tan denso que por momentos pareció que iban a llegar a los golpes.

Mira: ¡Aldo de Nigris reaparece golpeado! El ojo morado que encendió las alarmas por el influencer: FOTO

¿Cómo inició el regaño de David Zepeda a Aldo de Nigris en Televisa y qué pasó en el set de grabación?

Todo arrancó cuando Aldo de Nigris estaba dentro del foro observando y moviendo algunos objetos mientras grababa contenido. De pronto, la voz de David Zepeda rompió el momento.

David Zepeda: “Buenas tardes. ¿Quién eres? … No puedes tocar esto. El set es un lugar sagrado, carnal.”

Aldo de Nigris, sorprendido, respondió de inmediato: “Ah, perdón, güey. Yo estaba moviendo…”

Pero el actor David Zepeda no aflojó: “No, no, no. Todo lo que ves aquí está en secuencia. Nada se puede mover, nada se puede tocar. El set es un lugar para el actor lo más importante que existe. No sé si tú tengas ese respeto para lo que haces y para tu entorno.”

La llamada de atención ya era incómoda, pero el tono empezó a subir cuando Zepeda cuestionó directamente a qué se dedicaba Aldo de Nigris.

Lee: Aldo de Nigris reaparece con nuevo look; así luce el ganador de La casa de los famosos México | FOTOS y VIDEO

¿Qué insultos lanzó David Zepeda contra Aldo de Nigris y qué dijo sobre su carrera en fútbol y redes sociales?

El momento más duro llegó cuando el actor David Zepeda se metió con su pasado como futbolista.

David Zepeda:“¿Tú a qué te dedicas? ¿Futbolista?

Aldo de Nigris: “No, era futbolista, pero ahorita ya no… A redes sociales.

David Zepeda: “No la armaste en el fútbol.”

Aldo de Nigris aceptó sin pelear: “Pues no, no me corrieron. Me corrieron.”

Pero David Zepeda remató sin filtros:

David Zepeda:“¿En qué posición jugabas?

Aldo de Nigris: “Jugaba delantero”.

David Zepeda: “Valías madre metiendo goles. No metías nada.”

La cosa no quedó ahí. También lo regañó por “ignorancia”:

“A lo mejor tú por tu ignorancia y falta de conocimiento y sentido común pues no entendiste, pero sí es importante que entiendas.” David Zepeda

Aldo de Nigris, visiblemente afectado, intentó mantener la calma:

“A ver, güey, yo nunca te falté el respeto… He estado con diferentes actores y ni uno me había tratado así, güey. Te lo digo al chile.” Aldo de Nigris

Mira: Aldo de Nigris y Abelito atrapados en el desbordamiento de río en Brasil por lluvias: ¡Así fue el momento!

¿Por qué la pelea entre David Zepeda y Aldo de Nigris casi llega a los golpes en los foros de Televisa?

La tensión física también se sintió. David Zepeda insistía en que Aldo de Nigris no podía estar ahí como si nada.

“No puedes llegar así a ningún lugar… No sé cómo te dejaron entrar. Ahorita me dices quién te dejó entrar porque es la persona responsable”, dijo Zepeda.

Luego vino la orden directa: “Quítate esa madre… quítate la gorra, güey.”

Aldo ya estaba entre confundido y molesto:

“Bueno, ahorita me voy, güey. Pero pues ¿cuál es el pedo? Vengo y nada más que me digas ‘no agarres las cosas’.” Aldo de Nigris

Pero el actor siguió presionando: “Me vale madre que en el otro set sí. Aquí no. Y si no estás de acuerdo, tú dime qué pedo.”

Lee: Aldo de Nigris sorprende y se lanza ¡ahora como actor!: de TikTok a LCDLFM y ahora a la TV: ¿Será el galán?

¿Cómo reaccionó Aldo de Nigris cuando descubrió que el pleito con David Zepeda era una broma pesada?

Justo cuando todo parecía explotar, el tono cambió. David Zepeda rompió la seriedad y soltó la verdad: todo era una broma preparada para Aldo de Nigris.

El discurso dio un giro de 180 grados: “Eres bienvenido siempre, carnal. Eres un morro con mucha visión, sentido común, muy querido por el público.”

Y añadió: “Respeto mucho todo lo que haces y en general todas las personas que vienen con la intención de aprender algo son siempre bienvenidas.”

Aldo de Nigris, todavía con la adrenalina encima, respondió entre risa y alivio: