Julio César Jr confiesa que estuvo a punto de morir por sobredosis y cómo dejó las drogas

Desde hace meses, Julio César Jr no ha dejado de estar en el centro de la conversación mediática. Su nombre volvió a ocupar titulares tras ser detenido en Estados Unidos y señalado por presuntos vínculos con un grupo delictivo, situación que lo obligó a replantear su vida pública y personal. Hoy, en libertad y con la mira puesta en regresar al boxeo profesional, el hijo del Gran Campeón enfrenta una batalla mucho más íntima: la lucha contra sus propias adicciones.

En una charla sin filtros con Aldo de Nigris, el pugilista sinaloense abrió una de las etapas más oscuras de su vida. Por primera vez habló sin rodeos sobre su consumo de drogas, su paso por anexos en México, las sobredosis que casi le cuestan la vida y el proceso que, asegura, le permitió dejar atrás ese infierno.

¿Reinicio total? Tras salir de la cárcel, Julio César Jr. se reúne con Aldo de Nigris. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Julio César Jr asegura que los anexos no le funcionaron?

Durante el pódcast con Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, Julio César Jr explicó que su experiencia en distintos anexos y clínicas de rehabilitación en México no dio los resultados esperados. Lejos de ayudarlo, asegura que esos espacios no atendían el problema de fondo que arrastraba desde hace años.

“A mi no me ayudó los anexos, yo usaba mucho medicamento que el gimnasio, que pa’ bajar de peso, que la anfetamina… la que te da energía, antes usaba pues todas las drogas”, confesó el boxeador.

El hijo del Gran Campeón explicó que durante casi ocho años no conoció otra forma de vida que no estuviera ligada al consumo de sustancias. Para él, la normalidad era estar bajo los efectos de las drogas o encerrado en un centro de rehabilitación, sin puntos intermedios.

Julio César Jr “En esos 8 años estuve, tres años y medio entre encierros y salidas, pensaba que lo único que había era andar high, pa’ andar contento y andar encerrado, nomás tenía esas dos vidas…”.

¿Cómo fue la rehabilitación de Julio César Jr en Estados Unidos?

El cambio llegó cuando Julio César Jr fue enviado a una clínica en Estados Unidos, donde el enfoque fue completamente distinto. A diferencia de los encierros que había vivido en México, allá el tratamiento se basó en la convivencia, la responsabilidad personal y el contacto con la vida cotidiana.

“Cuando llegó a Estados Unidos, me mandaron a una clínica pero allá no son encierros, porque no te pueden encerrar allá porque es ilegal y allá lo que hacen es que tú estás en una casa ahí y vas a las juntas de doble A, vas y visitas a tu familia o sea te reintegras a la sociedad y a mí me ayudó mucho más eso, porque yo lo que tenía era muy antisocial”, recordó Jr.

Según explicó, este proceso duró aproximadamente un año y medio, tiempo en el que no solo dejó las drogas, sino que aprendió a convivir sin necesidad de estar bajo los efectos de ninguna sustancia. Para él, ese fue el verdadero punto de quiebre que le permitió entender que podía vivir sin depender de medicamentos, pastillas o estimulantes.

¿Cuántas veces Julio César Jr estuvo a punto de morir por sobredosis?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Julio César Jr confesó que estuvo a punto de morir en dos ocasiones por sobredosis, producto del abuso de pastillas y la falta de descanso.

“Estuve a punto de morir dos veces de sobredosis, caía en el hospital, se te va la onda entre desveladas y más y más pastillas, llega un momento en el tercer día que ya llevas 40 pastillas”, relató.

El boxeador detalló cómo su cuerpo colapsó tras varios días sin dormir, consumiendo medicamentos para bajar de peso y mantenerse activo, lo que provocó una descompensación severa.

“Pues entonces llega un momento que bajas 10 u 8 kilos en tres días, te descompensas y se te altera el corazón”. Julio César Jr

En su relato más crudo, Jr recordó el instante exacto en el que sintió que iba a morir, ya dentro de la ambulancia, con la presión y el ritmo cardíaco fuera de control.

Julio César Jr “Yo estuve a punto de morirme dos veces de sobredosis… me conectó la presión como en 300 y tantos, el corazón 200 y tantos. Cuando le vi los ojos al doctor le dije: ‘Te dije que me iba a morir’”,

Gracias a la intervención médica y, como él mismo dice, “a Dios”, logró sobrevivir. Ese episodio marcó el fondo del que ya no quiso regresar.

¿Por qué Julio César Jr ya no consume drogas ni alcohol?

Después de tocar fondo, Julio César Jr aseguró que algo cambió definitivamente en él. Hoy afirma que no solo dejó las drogas, sino que ya no siente la necesidad ni el impulso de consumirlas, aunque en ocasiones extrañe la vida social que tenía antes.

“Quisiera otra vez decir me voy con el lado a tomar un antro, unas cervezas y a gusto, pero ya no, ya no puedo”. Julio César Jr

Sobre el alcohol, aclaró que nunca fue alcohólico, pero que también decidió alejarse de él como medida preventiva.

“Nunca fui muy alcohólico… puedo tomarme un vino tinto, por ejemplo, pero no lo tomo. No, mejor ¿para qué? No tomo” Julio César Jr

Hoy, Julio César Jr asegura que su prioridad es mantenerse estable, continuar con su proceso personal y enfocarse en su regreso al cuadrilátero, consciente de que cualquier recaída podría costarle mucho más que una pelea perdida.

Así fue como lo relató Julio César Jr: