Muerte de la hija de Tommy Lee Jones se torna turbia, revelan las verdaderas causas; ¿Fue un accidente?

La causa de la muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue determinada oficialmente por las autoridades, más de un mes después de que la joven fuera hallada sin vida en un hotel, en pleno año nuevo. ¿Cuál fue el veredicto final?

Hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue arrestada por agredir a su esposo, antes de su muerte: ¿Por qué? / Redes sociales y canva

¿Cómo fue encontrado el cuerpo sin vida de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones?

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió el 1 de enero. Los primeros reportes señalaban que se pidió ayuda al 911, desde el Hotel Fairmont, ubicado en San Francisco, Estados Unidos.

Mientras esperaban la llegada de los servicios médicos, quienes estaban con ella intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. No obstante, cuando los paramédicos arribaron al sitio, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada muerta en el lugar.

El audio de la llamada, dado a conocer por People, señala que el caso fue catalogado como Código 3, una clasificación que suele emplearse en incidentes vinculados con presuntas sobredosis. Este protocolo se activa cuando se detectan señales de baja oxigenación, como alteraciones en el color de la piel, los labios o las uñas. ¿Se confirmó?

Te puede interesar: Hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue arrestada por agredir a su esposo, antes de su muerte: ¿Por qué?

Tras muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, revelan posibles causas: ¡así fue la llamada al 911! / Redes sociales y canva

¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Victoria Jones?

De acuerdo con el informe oficial, Victoria Jones murió a consecuencia de los efectos tóxicos de la c0c4ín4. Las autoridades clasificaron su fallecimiento como accidental, tras concluir que no existieron indicios de intervención de terceros.

El reporte detalla que la joven fue encontrada sin signos vitales alrededor de las 2:52 de la madrugada en el pasillo del piso 14 del Fairmont San Francisco. Personal del hotel alertó a los servicios de emergencia tras reportar una crisis médica en la madrugada del primer día del año.

La grabación del despacho original revela que los equipos de emergencia actuaron bajo protocolo de posible sobredosis. Testigos señalaron que la situación se desarrolló rápidamente y que el personal del hotel colaboró en todo momento con las autoridades.

Lee: Hermano de Eduardo Capetillo pudo haber muerto por sobredosis

Tommy Lee Jones y su hija, Victoria Jones / Redes sociales

¿A qué se dedicaba Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones?

Victoria Jones había incursionado en la actuación durante su juventud, participando en proyectos menores de cine y televisión.

En años recientes, Jones enfrentaba dificultades personales vinculadas al consumo de sustancias. Registros judiciales y reportes de medios estadounidenses señalan que había tenido arrestos y cargos relacionados con drogas y conductas públicas.

La familia emitió un breve comunicado en el que agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas, al tiempo que solicitó respeto a su privacidad durante este momento de duelo.

Tal vez te interese: Fallece Nick Gordon, exnovio de Bobbi Kristina, hija de Whitney Houston