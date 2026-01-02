Hija de Tommy Lee Jones es encontrada muerta en hotel de San Francisco el Día de año nuevo

La madrugada del Día de Año Nuevo se vio marcada por una noticia que rápidamente generó atención internacional. Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco, según confirmó en exclusiva el medio TMZ. La mujer tenía 34 años.

Te puede interesar: Actor que interpretó al ‘Grinch’ en su versión pequeña... ¡tuvo un trágico final! Así murió

Victoria Jones / Captura de pantalla

¿Cómo fue encontrada Victoria Jones en el hotel de San Francisco?

TMZ informó que Victoria Jones fue localizada sin vida en el interior del lujoso hotel Fairmont San Francisco durante la madrugada. Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco detalló al medio que las unidades del SFFD respondieron a una llamada por una emergencia médica a las 2:52 a.m.

Al arribar al sitio, los paramédicos evaluaron a la persona reportada y, tras la revisión correspondiente, la declararon muerta en el lugar. La identidad de Victoria Jones fue confirmada posteriormente, dando pie a la intervención de otras autoridades.

Tras la declaración del fallecimiento, el caso fue turnado al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense, instancias responsables de continuar con las diligencias formales. De acuerdo con el reporte policial citado por TMZ, alrededor de las 3:14 a.m. los oficiales acudieron al hotel luego de recibir el aviso sobre una persona fallecida, confirmando el deceso junto con los servicios de emergencia.

El médico forense se presentó en la escena para realizar los procedimientos correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte ni han ofrecido información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento.

Te puede interesar: Muere el cantante Ricardo Chiqui Pereyra tras sufrir un accidente doméstico: esto se sabe

Victoria Jones / Capturas de pantalla

¿Qué han dicho las autoridades sobre la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?

Hasta ahora, la información oficial sobre el caso es limitada. Las autoridades locales señalaron que el fallecimiento se encuentra bajo investigación y que la Oficina del Forense es la encargada de determinar la causa de la muerte de Victoria Jones.

TMZ indicó que no se han dado a conocer más detalles sobre el caso ni se ha confirmado si existe alguna línea específica de investigación. Tampoco se han emitido comunicados adicionales por parte del Departamento de Policía de San Francisco respecto a posibles indicios o hallazgos en el lugar.

El medio estadounidense también informó que intentó ponerse en contacto con un representante de Tommy Lee Jones para obtener comentarios, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. De igual forma, no se ha informado si la familia ha emitido algún posicionamiento público.

La noticia se dio a conocer durante las primeras horas del 1 de enero y, desde entonces, se mantiene como un caso en proceso, a la espera de que las autoridades determinen las causas oficiales del fallecimiento.

Te puede interesar: El Capi Pérez reaparece en redes y comparte FOTOS tras la muerte de familiar de Itzel Barro, su esposa

¿Quién era Victoria Jones y cuál fue su trayectoria en el cine y la televisión?

Victoria Jones era hija del actor Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Aunque mantuvo un perfil discreto en comparación con la carrera de su padre, tuvo una breve incursión en la actuación durante su juventud.

Su debut en el cine se dio en 2002 con una participación en Men in Black II, una de las franquicias más conocidas protagonizadas por su padre. Posteriormente, en 2003, apareció en la serie de televisión One Tree Hill, producción que le permitió tener presencia en la pantalla chica.

En 2005, Victoria Jones participó en la película Las tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida por Tommy Lee Jones y cuyo guion fue escrito por el mexicano Guillermo Arriaga. En este proyecto también estuvo involucrada su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien trabajó como fotógrafa de set.

Con el paso de los años, Victoria se mantuvo alejada del foco mediático y no continuó desarrollando una carrera pública en la industria del entretenimiento. La información disponible sobre su vida personal y profesional es limitada, ya que optó por un perfil bajo.

Te puede interesar: Susana Zabaleta, entre lágrimas, relata la última conversación que tuvo con su padre antes de su muerte