Muere Juan Francisco Castañeda, periodista y hermano de Mara Patricia Castañeda; así lo anunció Toño de Valdés

La comunidad periodística mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Juan Francisco Castañeda, hermano de la periodista Mara Patricia Castañeda, comunicador con amplia trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales.

Muere / Redes sociales

¿Quién fue Juan Francisco Castañeda, periodista mexicano que murió?

Juan Francisco Castañeda fue un periodista mexicano que desarrolló una sólida carrera en medios de comunicación nacionales. A lo largo de varias décadas, se desempeñó como coordinador, productor, conductor y director editorial en distintos proyectos informativos.

Uno de los capítulos más representativos de su trayectoria fue su colaboración con Jacobo Zabludovsky. Durante años trabajó de cerca con el comunicador como coordinador y productor del noticiero radiofónico De 1 a 3, transmitido por Radio Red. Este espacio se consolidó como uno de los programas informativos más escuchados en su momento dentro del cuadrante nacional.

Además de su labor en radio, participó en coberturas internacionales y encabezó proyectos editoriales. Fue director de la revista Entérate y más adelante incursionó en contenidos digitales con programas como Esfera Pública y Entérate sin Censura, donde continuó abordando temas de actualidad.

Su carrera estuvo vinculada tanto al periodismo de estudio como al trabajo en campo, con presencia en distintos acontecimientos informativos relevantes para la agenda nacional e internacional.

Juan Francisco Castañeda / Facebook

¿De qué murió Juan Francisco Castañeda?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera pública las causas de la muerte de Juan Francisco Castañeda. La información difundida se ha limitado a confirmar su deceso mediante un obituario difundido en redes sociales por Mexiquence TV y otros medios de comunicación; además de mensajes de colegas y medios de comunicación.

Hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial que detalle las circunstancias de su muerte. Tampoco su hermana Mara Patricia Castañeda, ha hablado o hecho un comunicado especial sobre el tema en redes sociales.

Desde #MexiquenseTV lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Francisco Castañeda, colaborador de este espacio. 🕊️



Reconocemos su compromiso, profesionalismo y la huella que dejó en nuestra comunidad.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres… pic.twitter.com/0RGOIJbd5O — Mexiquense (@MexiquenseTV) February 20, 2026

¿Qué dijeron los colegas de Juan Francisco Castañeda tras su muerte?

Tras confirmarse la noticia, varias figuras del ámbito periodístico expresaron públicamente sus condolencias. Entre quienes reaccionaron se encuentran Edgar Valero, Director de Deportes del Heraldo Media Group; Alberto Peláez; Jesús Martín Mendoza Arriola y Alejandro Cacho, entre otros comunicadores que compartieron mensajes dirigidos a la familia del periodista.

Las publicaciones destacaron su trayectoria profesional y su paso por distintos proyectos informativos. Los mensajes fueron difundidos principalmente en redes sociales, donde colegas y conocidos recordaron su trabajo en radio y televisión.

Entre los comentarios y las condolencias en redes destacan:



El periodista: Jesús Martín Mendoza Arriola quien escribió en la plataforma de X: “Murió el periodista Juan Francisco Castañeda . Descanse en Paz.”

. Descanse en Paz.” Alberto Pelaez M.: “Se ha ido un grande de verdad. Mi hermano Juan Francisco Castañeda . Por él me hice corresponsal de guerra. Fue el día que le vi entrevistarlo al comandante 0. Periodista legendario. Ser humano excepcional. Te voy a extrañar y mucho hermano. Te querré siempre”

. Por él me hice corresponsal de guerra. Fue el día que le vi entrevistarlo al comandante 0. Periodista legendario. Ser humano excepcional. Te voy a extrañar y mucho hermano. Te querré siempre” Antonio de Valdés : “Lamento profundamente el fallecimiento de mi ex compañero y amigo Juan Francisco Castañeda. Gran periodista y persona, próxima resignación a familiares y amigos.”

: Por su parte Televisa espectáculos escribió en sus redes sociales: “Nos unimos a la tristeza de la Familia Castañeda Millán por el sensible fallecimiento de Juan Francisco, querido a nivel personal; admirado y respetado a nivel profesional… Todo nuestro amor a Mara, Mirna, a toda su Familia y Amigos.. Nuestro cariño y oraciones en este momento QEPD”

El nombre de Juan Francisco Castañeda se mantuvo durante varias horas entre las búsquedas relacionadas con periodismo en México, especialmente por su vínculo familiar con Mara Patricia Castañeda y por su colaboración histórica con Jacobo Zabludovsky.

