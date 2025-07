Mara Patricia Castañeda lanza confesión de Vicente Fernández, su exsuegro: “Lo conocí hasta en calzones”

Mara Patricia Castañeda contrajo matrimonio con Vicente Fernández Jr., hijo del legendario Vicente Fernández, el 15 de diciembre de 2007, en una ceremonia lujosa celebrada en la Ciudad de México frente a familiares y celebridades.

Durante el vínculo matrimonial entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr., la periodista se convirtió en una figura cercana a la familia Fernández. Incluso, se ganó el cariño de Doña Cuquita y demás miembros.

Ahora, la destacada periodista causó total revuelo con las recientes declaraciones que hizo con respecto a la relación cercana que sostuvo con Vicente Fernández, su exsuegro. ¿Hubo encuentros polémicos?

Mara Patricia Castañeda revela cómo conoció a Vicente Fernández / IG: @_vicentefdez / @marapatriciacastaneda

Te puede interesar: Laura G estalla contra Mara Patricia Castañeda por exhibir un polémico video que la embarra: “Qué tristeza”

¿Cómo fue la relación entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández, ‘el Charro de Huentitán’?

Aunque Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. decidieron ponerle fin a su matrimonio después de casi ocho años de relación, la periodista recordó cómo fue su romance con el también cantante.

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue la revelación que hizo sobre su convivencia con el intérprete de ‘Estos celos’. ¡Lo vio en ropa interior!

Mediante una entrevista con Matilde Obregón, Mara Patricia se dijo muy agradecida por compartir momentos inolvidables con ‘don Chente’. Incluso, su confianza llegó a tal grado de que lo vio en paños menores.

Mara Patricia Castañeda revela cómo conoció a Vicente Fernández / IG: @_vicentefdez / @marapatriciacastaneda

No te pierdas: Alejandro Fernández protagoniza divertido reencuentro con Mara Patricia Castañeda: “Estoy muy bien, cuñada”

“Ya no eres periodista, ahora eres parte de una familia importante en la industria de la música. Yo agradezco mucho esa oportunidad que me dio la vida porque yo conocí a don Chente hasta en calzones. Es un hombre al que recuerdo con mucho cariño”, dijo la periodista.

Sin embargo, no reveló más detalles sobre las razones por las cuales vio a su exsuegro con poca ropa. Aunque, sí puntualizó que fue un hombre muy simpático.

“Era muy simpático. Le encantaba comer boca abajo y le encantaban los m&ms, pasitas de chocolate y esas cosas. Un hombre muy sencillo, cuando trabajaba no exigía nada. Me contaba anécdotas y cuando nos encontramos siempre eran horas de pláticas”, agregó.

Mira: Alejandro Fernández revela amorosa transformación que hizo su mamá, doña Cuquita, a ropa de Vicente Fernandez

¿Por qué se separaron Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr.?

Por último, Castañeda compartió algunas de las razones que la llevaron a tomar la decisión de separarse de Vicente Fernández Jr. Mencionó la constante presencia de otras mujeres, a quienes sospechaba que él veía como algo más que amigas.

Aunque vivió momentos de incertidumbre y sospechas, Mara Patricia aseguró que hoy en día recuerda esa etapa con Vicente Fernández Jr. con afecto.

“Me llevé lo que yo había comprado. Las cosas suceden por algo. Sí, fue liberador encontrarme con mi vida otra vez. Es difícil porque no sabes en qué fallaste. Vicente (Fernández Jr.) me imaginó que tenía amantes, pero yo no lo dije nada. Lo recuerdo ahora como una parte de mi vida, de experiencias y de gratitud, porque eso te hace crecer y madurar como mujer”, concluyó.

Así lo dijo Mara Patricia Castañeda: