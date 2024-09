Mara Patricia Castañeda confiesa que intentó tener un hijo con Vicente Fernández Jr

La reconocida periodista Mara Patricia Castañeda reveló recientemente las razones por las que decidió no convertirse en madre.

Durante una sincera entrevista en el programa de radio de Marco Antonio Regil, compartió detalles sobre su matrimonio con Vicente Fernández Jr., con quien estuvo casada desde 2008 hasta 2015.

A pesar de que su matrimonio no perduró, Castañeda guarda buenos recuerdos de esa etapa de su vida.

Checa: Gomita reflexiona sobre las críticas, tras su salida de ‘La casa de los famosos México’

Mara Patricia Castañeda confiesa por qué nunca quiso ser madre

En la entrevista, confesó que la única ocasión en la que consideró tener hijos fue cuando estuvo casada con Fernández Jr., aunque las circunstancias no lo permitieron.

“Muy consciente y muy sincera: yo nunca me embaracé, nunca aborté, nunca nada… siempre me cuidé, pero mi objetivo no era tener hijos sin papá. No era una meta para mí tener hijos y por eso siempre me cuidé”, expresó la periodista, enfatizando que nunca fue una prioridad para ella ser madre si no estaba en una relación estable.

Castañeda también compartió detalles sobre la vasectomía de Vicente Fernández Jr., y cómo ambos buscaron la posibilidad de tener hijos a través de tratamientos médicos, consultando ginecólogos tanto en México como en Nueva York.

Mara Patricia Casteñada “Platicamos... fuimos a ver a ginecólogos en México, luego nos fuimos a ver a un ginecólogo en Nueva York... pero va a llegar un momento en donde ya no vas a tener carga en ninguno de los dos ovarios”.

Mira: Wendy Guevara y Adamari López: Así fue la acalorada ‘discusión’ de las famosas que se volvió a hacer viral

ig

Una de las opciones que les propusieron fue la donación de óvulos, algo que la hizo reflexionar profundamente. “Imagínate si yo hubiera tenido ese hijo, más adelante se hubiera encontrado a la hermana de la misma mamá... y ahí provienen enfermedades, porque están chocando porque son hermanos”, comentó Castañeda, evidenciando sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias.

Finalmente, la periodista afirmó estar contenta con su decisión: “Estoy muy feliz porque no tengo hijos, porque veo a los papás como sufren”, concluyó entre risas.

En la actualidad, tanto Mara Patricia Castañeda como Vicente Fernández Jr. han rehecho sus vidas. Ella está felizmente casada con el empresario Iván Martínez Urbina, mientras que Vicente Fernández Jr. contrajo matrimonio en 2023 con la influencer y modelo Mariana González.

Te puede interesar: La casa de los famosos se volvió de los cariñosos; ¡todos los habitantes reforzaron la amistad!