Conductor de “Hoy” será papá luego de asegurar ¡que no quería hijos!: “Me disculpo con mis parejas anteriores”

Conocido por su peculiar personaje y su estilo inconfundible, el Indio Brayan se ganó el cariño del público mexicano gracias a sus participaciones en programas de comedia y entretenimiento como Hoy, donde también se desempeñó como conductor. Detrás de ese personaje pintoresco está Miguel Armando Hernández, un actor y comediante que ha trabajado durante más de dos décadas en televisión, ganándose un lugar entre los rostros más reconocidos del entretenimiento popular.

A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras como Omar Chaparro, Consuelo Duval y Jorge Ortiz de Pinedo, participando en programas como La hora pico y 100 Mexicanos dijeron, así como en producciones teatrales y shows en vivo. Pese a su éxito en el ámbito humorístico, su vida personal ha sido mucho más reservada… hasta ahora, que rompe el silencio para anunciar que será papá a los 45 años, algo que por años aseguró que no estaba en sus planes.

¿Por qué el comediante Indio Brayan no quería tener hijos?

Durante mucho tiempo, el comediante Hugo Alcántara, ‘el Indio Brayan’ fue tajante respecto a la paternidad. “No tengo hijos y lo digo abiertamente, me disculpo con mis parejas anteriores”, confesó en 2023 durante una entrevista con Matilde Obregón en su canal de YouTube. El comediante aseguró que su negativa siempre estuvo ligada a las dificultades económicas que enfrentó en sus inicios.

“Yo sabía que solo podía aguantar... es decir, aguantar a comer tacos sin refrescos porque ya no alcanza el dinero. Pero cuando tienes familia, yo no podía pensar que iban a pasar por eso”, dijo sinceramente en esa conversación.

A sus 45 años, Hugo se sincera sobre el cambio en su vida. Ya no está en la misma situación de incertidumbre laboral y reconoce que, aunque la edad representa un nuevo reto, se siente listo para esta etapa. “Ahorita ya es difícil”, había comentado, refiriéndose a su edad. Pero el amor lo cambió todo: su actual pareja lo inspiró a abrirse a la idea de formar una familia.

¿Cómo se dio a conocer la noticia del embarazo del comediante Indio Brayan?

El comediante ‘Indio Brayan’ fue captado este fin de semana durante la fiesta de despedida de Shiky, confirmado para La casa de los famosos México 2025. Ahí, Alcántara apareció sonriente junto a su pareja y, sin ocultarlo más, dejó ver la pancita de embarazo.

La noticia fue confirmada también en el programa Hoy, donde Paul Stanley, colega de Alcántara, compartió al aire: “Margaret tiene que trabajar mucho porque tiene que comprar pañales... oye, también el ‘Indio Brayan’, felicidades”.

Los conductores del matutino celebraron la noticia con entusiasmo. Stanley no dio más detalles, pero se permitió bromear con la canción “Cheque la Makana”, que canta con Raúl Araiza en el reality Hoy soy el chef. “Felicidades al Indio Brayan que va a ser papá... ya no uses la macana”, dijo entre risas.

¿Quién es el Indio Brayan y cómo surgió el personaje?

Detrás del icónico personaje está Hugo Alcántara, actor originario de la Ciudad de México, nacido el 25 de septiembre de 1979. Inició su carrera en el teatro, participando en obras serias y montajes infantiles. Incluso trabajó como asistente de dirección y dramaturgia. Todo cambió cuando Aída Pierce lo animó a incursionar en la comedia durante una pastorela. Así nació el Indio Brayan.

El personaje rápidamente se ganó un lugar en la televisión mexicana. Alcántara apareció en programas como Se vale y Fiesta mexicana, bajo la producción de Reynaldo López. Posteriormente, se integró al elenco del matutino Hoy y participó en populares emisiones cómicas como El privilegio de mandar y La parodia, donde destacó imitando a figuras políticas como Javier Duarte y José Ramón Amieva.

Hugo ha llevado su personaje a múltiples escenarios, como en el show en vivo ¡Uy perdón! ¿Rosa te pisé?, que ha recorrido varios puntos del Estado de México. También ha participado en Me caigo de risa, Tal para cual y el programa DL & Compañía, donde compartió pantalla con Mara Escalante, Bárbara Torres y Gon Curiel.

En teatro, formó parte de la puesta en escena El tenorio cómico: La cuarta transformación junto a María Elena Saldaña y Germán Ortega. Además, ha trabajado con comediantes como El Costeño y José Luis Zagar. En redes sociales, su presencia es constante. Clips y sketches en TikTok bajo el personaje de el Indio Brayan acumulan miles de likes y reacciones. A pesar de su popularidad, ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Hasta el momento el comediante Indio Brayan, no ha publicado nada sobre su próxima paternidad en redes sociales, fiel a su estilo reservado.