Muere entrañable comediante tras caer del escenario: “Ella solicita que lo desintuben”

La industria del entretenimiento está de luto por la muerte del reconocido comediante Carlos Merced, quien perdió la vida en Orlando, Florida, a los 62 años. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, en el que expresaron su pesar y destacaron el legado de alegría que dejó.

“Con profundo pesar, la familia Merced Feliciano informa el sensible fallecimiento de nuestro querido Carlos Merced Goitía”, se lee en el mensaje.

Merced había sufrido una caída en el escenario durante una obra teatral el año pasado, lo que lo obligó a interrumpir sus tratamientos contra el cáncer. Esta situación, sumada a los padecimientos crónicos que ya enfrentaba, como la diabetes tipo 2 y un histórico daño hepático, debilitó seriamente su salud.

¿Qué enfermedades padecía Carlos Merced, el comediante que murió en Florida?

El comediante Carlos Merced libró una larga batalla contra varios padecimientos. En entrevistas previas, el comediante reveló que desde los 40 años había sido diagnosticado con diabetes tipo 2, una condición que había afectado a otros miembros de su familia. “Me impactó porque nunca pensé que me tocaría a mí también”, declaró en su momento.

En 2010, su salud lo llevó a requerir un trasplante de hígado tras desarrollar hígado graso. Posteriormente, en 2019, se sometió a un trasplante de riñón. A pesar de la gravedad de su condición, Carlos mantuvo una actitud positiva. “Recibir el diagnóstico no es el final de tu vida, es el comienzo de una nueva vida en salud”, decía en entrevistas motivacionales.

Lamentablemente, al ser diagnosticado también con cáncer en los pulmones e hígado, y tras verse forzado a suspender el tratamiento debido a su caída, su salud se deterioró progresivamente hasta su muerte el pasado 1 de julio.

¿Quién fue Carlos Merced querido comediante que falleció el 1 de julio de 2025?

Carlos Merced fue un actor y comediante que gozó de gran popularidad en su natal Puerto Rico. Condujo el exitoso programa ‘Fantástico’ en Telemundo Puerto Rico y dio vida a entrañables personajes como “Moncho el vago”, que lo catapultaron al corazón del público.

También tuvo participación en obras teatrales, musicales y comedias infantiles. Su carisma, sentido del humor y calidez humana lo convirtieron en un referente del humor caribeño. En redes sociales era activo y compartía mensajes sobre su salud, siempre con un tono optimista.

La comediante Yasmín Mejías lo describió como un artista completo: “Carlos siempre tuvo una calidad histriónica impresionante, una forma única de llevar su humor a donde quiera, y hasta una voz angelical, cantaba precioso”.

¿Cómo reaccionaron sus colegas, amigos y fans a la muerte de Carlos Merced?

El fallecimiento de Carlos Merced provocó un aluvión de mensajes de duelo en redes sociales. El actor y animador Carlos Esteban Fonseca lo describió como “el tipo más querido del mundo”. “Nunca he conocido a alguien que me diga que no le tiene cariño a Carlos”, comentó al programa Lo sé todo.

Por su parte, Yasmín Mejías, también actriz y comediante, relató los últimos momentos del actor: “Durante la mañana de ayer, cuando su esposa llega al hospital, descubre que lo habían intubado y él no quería. Le explican que ya sus riñones le habían fallado, que realmente no había mucho más que hacer. Ella solicita que lo desintuben, y esta mañana partíó con el Señor”.

Manolo Mongil, cantante y compositor, también lo despidió con palabras conmovedoras: “Carlos era de esas personas que podías estar cayéndote en canto y él podía estar peor que tú, y siempre estaba para darte una palabra de aliento. Se va a echar de menos”.

Hasta el momento no se ha confirmado si se le rendirá algún homenaje ni el lugar donde descansarán los restos del comediante.