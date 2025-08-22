¿AimeP3 grave de salud? Influencer que desmintió su muerte enfrentaría grave enfermedad, aseguran

La influencer Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3, se volvió tendencia luego de que empezara a circular el rumor FALSO de su muerte. Después de que ella misma desmintiera esta información, trasciende que, presuntamente, estaría enfrentando una grave enfermedad, ¿de qué se trata?

AimeP3 estado de salud / Redes sociales

No te pierdas: Muere Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, en accidente automovilístico

¿Cuál es la enfermedad que, supuestamente, padece la influencer AimeP3?

A través de redes sociales, el creador de contenido Nestor Fly contó que le había llegado información de que, presuntamente, Aimp3 fue diagnosticada con una grave enfermedad tras haber dado a luz a su primer hijo.

El también examigo de la influencer mencionó que, supuestamente, no habría tenido el suficiente cuidado tras su cesárea, lo que, aparentemente, habría provocado que esta se infectara. Según la versión de Nestor Fly, Marisol Domínguez la “está pasando muy mal”.

“Señores, de fuente muy confiable tengo que comentar que Aimep3, Marisol Domínguez sí se encuentra muy grave de salud. Independientemente del daño que la señora me ha hecho, a otras personas y animalitos, no le deseo una tragedia. Su cesárea se le infectó por mala higiene y por sus enfermedades. y realmente la está pasando mal”, resaltó

Presuntamente, toda esta situación le habría provocado una “sepsis”, una afección que, según páginas especializadas en medicina como ‘Mayo Clinic’, se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo responde de manera extrema a una infección, lesionando sus propios tejidos y órganos.

“La fuente viene de personas muy cercanas a ella que también son cercanas a mi círculo de representación artística, no es mentira, la señora presenta SEPSIS” Nestor Fly, examigo de AimeP3

Tras dar esta información, el creador de contenido subió un video pidiéndole al público que fuera más empático con AimeP3 y no “alegrarse” por sus presuntos problemas de salud.

AimeP3 enfrentaría grave enfermedad, aseguran / Redes sociales

Te podría interesar: Aimep3 habla tras humillación en Venga la alegría y las burlas que recibió

¿Cuál es el estado de salud de la influencer AimeP3?

En medio de las especulaciones que han surgido sobre su estado de salud, AimeP3 subió un video admitiendo que sí había tenido complicaciones tras el parto, por lo que tuvo que ir al hospital.

No obstante, dijo que no fue por alguna clase de enfermedad, sino después de haber sufrido un ataque. Según la creadora de contenido, días después de haber dado a luz, unas personas fueron a su domicilio, ubicado en Nezauálcoyolt, para agredirla.

Al intentar defenderse, se le habría “abierto la cesárea”, por lo que fue a un nosocomio para recibir atención médica.

AimeP3 “Me empezaron a insultar y a decirme cosas, nos metimos y todo y tuve que hacer un esfuerzo grande y por ese esfuerzo se me abrió la cesárea. Entonces, yo hago responsable de lo que me llegara a pasar, a mi mamá, a la casa, a la propiedad, a esas personas que fueron ayer. No se me hace justo”

Aparentemente, los responsables acudieron a su casa por las acusaciones de maltrato animal que hay en su contra, luego de la muerte de su perrita Chiwis. Se dice que el perro , supuestamente, habría sido asesinado por unos perros que, según dicen, ella misma estaba entrenando para ser agresivos.

Hasta ahora, no se han dado más actualizaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, en su momento, AimeP3 dejó ver que ya se estaba recuperando.

Así lo dijo AimeP3

¿Quién es AimeP3 y por qué se dijo que había muerto?

Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, conocida como AimeP3, es una influencer de 36 años. Su carrera en internet comenzó en 2010, cuando abrió su canal de YouTube para subir videos sobre manualidades y cocina.

Al principio, enfrentó muchas burlas por su aspecto físico y la baja calidad de sus clips. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se vio envuelta en escándalos más controversiales. El más sonado ha sido la acusación de presunto maltrato animal. En su momento, internautas la señalaron de, supuestamente, tener en malas condiciones a sus mascotas y, supuestamente, provocar la muerte de su perrita Chiwis.

Hace algunos días, diversas páginas en redes sociales comenzaron a reportar la noticia falsa sobre su presunta muerte. Ante esto, la propia creadora de contenido usó sus redes sociales para desmentir esto y exigir respeto.

“Una vez más esta página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto ‘Fallecimient0’ de mi persona, una vez quizá... por mame, pero una, otra y otra vez. Ya basta, no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía”, manifestó.

Mira: Muere la cantante Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ ¿Quién fue y de qué murió?