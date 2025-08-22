Muere la cantante Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ ¿Quién fue y de qué murió?

La industria musical mexicana enfrenta un nuevo golpe tras confirmarse la muerte de Nayeli, reconocida por todos como “la Reina de la cumbia”. Su partida sorprendió tanto a colegas como a seguidores, quienes rápidamente llenaron las redes sociales con mensajes de dolor y recuerdos de su paso por los escenarios.

Agrupaciones como Merenglass y Grupo Aroma expresaron públicamente sus condolencias, destacando el talento y la energía que la cantante transmitía en cada presentación. Pero ¿de qué murió la cantante de cumbia? Aquí te contamos.

Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ / Redes sociales

¿Quién fue Nayeli, ‘la Reina de la cumbia’?

Nayeli, conocida artísticamente como ‘la Reina de la cumbia’, fue una cantante mexicana destacada en el género de la cumbia y la música tropical. A lo largo de su carrera, colaboró con diversas agrupaciones reconocidas, incluyendo Merenglass, Aarón y su Grupo Ilusión, y Grupo Aroma. Su participación en eventos organizados por plataformas televisivas, también forma parte de su trayectoria profesional.

Además de su carrera profesional, Nayeli mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía imágenes y videos de sus presentaciones y colaboraciones recientes. Su último evento público fue en julio de 2025, donde se presentó en silla de ruedas. Tras su fallecimiento, diversos artistas y grupos del género expresaron sus condolencias.

Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ / Captura de pantalla

¿Dónde cantaba Nayeli, ‘la Reina de la cumbia’, y por qué era tan querida en la cumbia mexicana?

La popularidad de Nayeli se cimentó en su presencia constante en escenarios dedicados a la cumbia y la música tropical. Formó parte de giras y colaboraciones con agrupaciones de gran trayectoria como Aarón y su Grupo Ilusión y Merenglass, con quienes compartieron escenarios en distintas partes del país.

Además, su carrera estuvo vinculada a proyectos televisivos y eventos musicales organizados por importantes empresas, lo que permitió que su voz llegara a públicos más amplios y consolidara su lugar en el género.

La cercanía con los fanáticos era uno de sus sellos distintivos. Nayeli no solo se limitaba a los conciertos, sino que mantenía un contacto constante en redes sociales, compartiendo avances de proyectos, saludos y agradecimientos a quienes la seguían desde distintas regiones de México y Latinoamérica.

Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ / Captura de pantalla

¿De qué murió Nayeli, ‘la Reina de la cumbia’?

La muerte de Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ se anunció principalmente a través de redes sociales, donde sus colegas y agrupaciones con las que trabajaron compartieron la noticia y expresaron su pesar.

Merenglass, una de las bandas con las que Nayeli colaboró, publicó un comunicado oficial en Instagram:

“Hoy la música está de luto. Nos despedimos de una gran amiga, compañera y artista: Nayeli, la Reina de la cumbia. Tu voz, tu alegría y tu pasión por la cumbia dejaron huella en cada escenario y en cada corazón que tocaste”. Merenglass

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Nayeli no han sido confirmadas públicamente. Sin embargo trascendió que murió el pasado 20 de agosto. Familiares y amigos mantienen la información en reserva, y se espera que en los próximos días se brinden más detalles al respecto. Su última aparición pública fue en julio de 2025, en un evento musical donde se presentó en silla de ruedas. No se ha especificado si padecía alguna enfermedad.

Por su parte, Grupo Aroma también compartió su mensaje de condolencia en redes: