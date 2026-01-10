Colaborador del programa matutino Hoy confirma la muerte de su padre y recibe mensajes de apoyo en redes

La mañana de este viernes 9 de enero de 2026, uno de los colaboradores del programa Hoy compartió una noticia que generó reacciones inmediatas entre seguidores del matutino y figuras del medio artístico. A través de sus redes sociales, confirmó el muerte de su padre y le dedicó un mensaje de despedida acompañado de imágenes familiares.

Colaborador del matutino no llegó al ensayo de Las estrellas bailar en Hoy / Captura de pantalla

¿Qué colaborador del programa Hoy confirmó la muerte de su padre?

El colaborador que dio a conocer la muerte de su padre es Gustavo Matta, diseñador de modas y colaborador habitual del programa Hoy. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram donde confirmó la noticia, sin dar a conocer las causas del deceso ni detalles adicionales sobre el momento en que ocurrió.

En su mensaje, Gustavo Matta agradeció públicamente a su hermano Ricardo Matta por haber acompañado y cuidado a su padre durante sus últimos días. El diseñador también destacó el orgullo que siente por su apellido y compartió palabras de despedida dirigidas a su padre, a quien mencionó como una figura importante en su vida personal.

Gustavo Matta / Instagram

¿Qué mensaje publicó Gustavo Matta para despedirse de su padre?

En la publicación realizada este viernes, Gustavo Matta escribió un mensaje de despedida en el que expresó su sentir tras la pérdida. El texto fue acompañado de imágenes donde aparece junto a su padre en distintos momentos de su vida.

“Hoy despido de este plano a mi PADRE amado! Pero con la firme convicción de que nos vamos a volver a reunir en otro momento por el inmenso amor de Dios. Vuela muy muy alto papi! Que en el cielo hay fiesta por tu regreso a casa! Hiciste un gran trabajo aquí en la tierra!! Gracias a ti hermano @ricardomata97 por cuidar su último andar!! Soy un Matta a mucho orgullo! Te amo” Gustavo Matta

El mensaje fue replicado por diversos usuarios y retomado por páginas de espectáculos, lo que colocó el nombre del diseñador entre las búsquedas relacionadas con el programa Hoy y sus colaboradores.

Gustavo Matta pidió ayuda para localizar a su sobrino secuestrado / IG: @gus_matta

¿Qué famosos enviaron condolencias a Gustavo Matta?

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del medio artístico enviaron mensajes de condolencias a Gustavo Matta a través de comentarios en redes sociales. Entre los nombres que se pronunciaron se encuentran Carmen Aub, Alessandra Rosaldo, Ednita Nazario, Ninel Conde, Maribel Guardia, Lis Vega y Valeria Marín, entre otras personalidades.

Los mensajes fueron publicados principalmente en la sección de comentarios de la publicación original, donde colegas y seguidores expresaron su solidaridad ante el fallecimiento del padre del diseñador:



“Te abrazo fuerte con mucho amor Gus querido”

“Te abrazo mismi. Sabemos dónde está y que lo volverás a ver. te quiero”

“Lo siento mucho ahora vas a tener un angelote cuidándote desde el cielo”

“Te abrazo muy fuerte Gus! Celebra su vida y todo lo que deja en ti.”

Cabe recordar que Gustavo Matta ha trabajado con múltiples figuras del espectáculo a lo largo de su carrera como diseñador de modas, lo que ha fortalecido su presencia dentro del medio artístico y su cercanía con distintas celebridades. Hasta ahora, Gustavo Matta se ha limitado a compartir únicamente información relacionada con el fallecimiento de su padre.

