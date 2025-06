Secuestran a familiar de integrante de ‘Hoy'; suplica ayuda en redes sociales: “Salió a cenar y jamás volvió”

Uno de los colaboradores de ‘Hoy’ enfrentaría una terrible tragedia familia. Hace unos días, compartió en sus redes sociales que su sobrino se encontraba desaparecido. Ahora, denunció en ‘De primera mano’ que su familiar fue secuestrado.

La terrible situación familiar la enfrentaría el famoso diseñador Gustavo Matta, quien compartió que su sobrino desapareció desde hace 8 meses. Aunque han intentado saber de su paradero y recuperarlo de sus secuestradores, al momento, no han logrado saber nada de él.

Gustavo Matta pidió ayuda para localizar a su sobrino secuestrado / IG: @gus_matta

¿Cómo anunció Gustavo Matta, integrante de ‘Hoy’, la desaparición de su sobrino, Jesús Muñoz Mata?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Matta suplicó ayuda a sus seguidores para localizar a su sobrino Jesús Muñoz Mata, quien está desaparecido desde hace ocho meses.

En su mensaje, Matta puntualizó cuándo fue la última vez que sus familiares lo vieron, así como el dolor que enfrenta él y su familiar por esta terrible situación. Puntualizó que su sobrino fue privado de su libertad.

“Mi sobrino está secuestrado !! Es mi sangre y me duele de sobremanera ! Pero tenemos fe que volverá ! Dios tiene el control ! Pero si alguien lo ha visto ! Nos ayudaría mucho que nos avisaran!” Gustavo Matta

“Estaba de vacaciones en Veracruz ! Salió a cenar y jamás volvió ! Estaba con dos amigos más ! Mil gracias de antemano”, agregó.

Aunado a este texto, Gustavo compartió la ficha de desaparición de Jesús, en dado caso de que alguien de sus seguidores tenga la oportunidad de localizarlo.



Así lo dijo Gustavo Matta:

¿Qué dijo Gustavo Matta sobre el secuestro de su sobrino en ‘De primera mano’?

Ahora, el exitoso diseñador compartió para el programa ‘De primera mano’ más detalles sobre el secuestro de su familiar. Subrayó que ya agotaron todas las instancias y que mantuvieron toda esta situación en secreto por seguridad de su familia, ya que Jesús fue privado de su libertad el 20 de octubre del 2025.

Asimismo, mencionó que también pagaron rescate. Sin embargo, perdieron contacto con los delincuentes.

“Pagamos como se nos pidió y todavía tuvimos un par de semanas, todavía en febrero tuvimos contacto con los delincuentes, o la gente que lo tenía sometido, después se perdió el contacto”. Gustavo Matta

¿Gustavo Matta y su familia volvieron a tener contacto con su sobrino secuestrado?

Por otro lado, Gus comentó cómo fueron los últimos momentos de su sobrino en libertad, así como compartió que tuvieron la oportunidad de hablar con él. ¡Les pidió ayuda!

“Él se mostró en videollamadas. Nos pidió que lo ayudáramos algunas veces. Otras lo sentíamos como muy distraído y manipulado”, comentó.

“Él iba con dos amigos, en el Airbnb, donde se hospedaron y rentaron el auto. Nos enseñan las cámaras que se fueron a cenar y no volvieron... Cuando pagamos el rescate, les llamamos, pero ya no estuvo ahí. Nos contestaron y después no nos volvieron a contestar. Ya nunca más supimos de ellos”, concluyó.

¿Quién es Gustavo Matta, integrante del programa ‘Hoy’?

Gustavo Matta es un reconocido estilista, diseñador de imagen y colaborador del programa matutino ‘Hoy’. Ha trabajado durante años en el mundo del espectáculo, siendo el encargado de transformar y asesorar el look de importantes celebridades, conductores y artistas.

Además de su trabajo como maquillista profesional y asesor de imagen, Gustavo Matta ha ganado notoriedad por sus frecuentes apariciones en el set de Hoy, donde participa en secciones especiales relacionadas con moda, belleza y tendencias.