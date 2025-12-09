¿Galilea Montijo lanza pedrada a Pati Chapoy por regaño a Melenie Carmona en ‘Ventaneando’?

Una nueva polémica se desató cuando Galilea Montijo aprovechó una transmisión en vivo del programa matutino donde trabaja para lanzarle un mensaje directo y bastante evidente a Pati Chapoy. Todo ocurrió tras varios días en los que las críticas hacia Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, no han dejado de circular debido a las declaraciones que hizo sobre la distancia emocional con su mamá y la forma en que ha manejado su relación pública.

Mira: Alicia Villarreal interrumpe concierto y lanza fuerte mensaje a Melenie Carmona tras ‘pleito’ con Pati Chapoy

Alicia Villarreal aclara su relación actual con su hija Melenie Carmona / Captura de pantalla redes sociales e Internet

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el regaño de Pati Chapoy a Melenie Carmona?

Las palabras de Galilea Montijo generaron conversación de inmediato porque parecieron una supuesta reacción directa ante la crítica pública que Pati Chapoy hizo hacia Melenie Carmona. En pleno programa, mientras se analizaba la situación de Alicia Villarreal, Galilea externó su molestia por el tono del regaño que se hizo a la joven en televisión nacional.

“Lo que pasa es que cuando lo haces público, unos se sienten con una autoridad para estar regañando a la niña que uff, yo creo que solamente entre familia se arreglan esas cosas” Galilea Montijo

Estas declaraciones fueron interpretadas como un claro mensaje hacia Chapoy, especialmente porque la conversación en redes ya estaba encendida por el regaño, las reacciones de los fans y la defensa pública que hizo Arturo Carmona. El comentario de Galilea añadió más tensión a un tema que incluso ya era tendencia por la manera en que se habló de la relación madre e hija entre Alicia Villarreal y Melenie.

Te puede interesar: Alicia Villarreal confirma nueva demanda contra su exesposo, Cruz N, ¿de qué se trata?

Galilea Montijo vs Pati Chapoy

¿Por qué estalló el conflicto entre Melenie Carmona y su mamá Alicia Villarreal?

La controversia comenzó cuando Melenie Carmona realizó una transmisión en vivo donde habló abiertamente de su distanciamiento con Alicia Villarreal. Aunque no entró en detalles profundos, sí dejó claro que no estaba completamente de acuerdo con ciertas decisiones personales de su mamá, lo que desató opiniones divididas entre sus seguidores.

Al poco tiempo, dichas declaraciones llegaron al programa “Ventaneando”, donde Pati Chapoy analizó la actitud de la joven y señaló: “el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto, no sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, no sé con qué”.

Pati Chapoy y Jolette / Redes sociales

Pero lo que realmente incendió la discusión fueron las frases más fuertes que la conductora lanzó durante la emisión:

“Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá… te dio de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado casa y sustento para que inicies tu vida”. Pati Chapoy

Chapoy también declaró: “es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale… Si a alguien debes de cuidar toda la vida, es a tu mamá”.

Esas palabras dividieron opiniones de inmediato, pero también provocaron una reacción férrea por parte del papá de Melenie, Arturo Carmona, quien defendió públicamente a su hija y criticó el tono en el que fue reprendida en televisión.

Melenie Carmona le contesta a Pati Chapoy / Redes sociales

¿Cómo respondió Arturo Carmona a Pati Chapoy tras el regaño a Melenie Carmona en Ventaneando?

Arturo Carmona no se quedó callado y defendió a su hija Melenie Carmona tras las críticas que recibió en Ventaneando. El actor acusó a Pati Chapoy de generar odio con sus comentarios.

“La señalo como responsable de todo el hate que mi hija está sufriendo de manera injusta. Usted no sabe lo que genera con sus comentarios, ni lo que genera con estas irresponsabilidades de comentarios de esta índole”, mencionó Carmona, que desde días pasados ha estado “poniendo el pecho” por su primogénita, con la que siempre ha mantenido una relación muy cercana.

Otro detalle es que cuestionó la ética detrás de entrevistas pactadas, dejando claro que nadie tiene derecho a juzgar los sentimientos de su hija ni a definir la verdad en este conflicto familiar.