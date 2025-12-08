Participante de Las estrellas bailan en Hoy sufre accidente y queda fuera de la semifinal: ¡rompen en llanto!

La semifinal de Las estrellas bailan en Hoy comenzó este lunes con coreografías llenas de energía y dificultad, dejando a los jueces y a la audiencia impresionados por el nivel de los participantes. Sin embargo, la alegría de la competencia se vio opacada por un lamentable accidente que sufrió uno de los concursantes. Tras haber sufrido una fuerte lesión, no pudo ser parte de la semifinal de este lunes, su compañera, rompió en llanto en pleno programa. ¿De quién se trata?

La nueva edición de Las estrellas bailan en Hoy ya genera revuelo con la incorporación de una exconductora de la competencia. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Qué participante de Las estrellas bailan en Hoy sufrió un accidente que lo dejó fuera de la semifinal?

La mañana de este lunes, durante la semifinal de Las estrellas bailan en Hoy, hubo un momento de tristeza y emotividad, luego de anunciarse que uno de los participantes del reality, no podía participar debido a un accidente que sufrió.

La celebridad en cuestión es Marcos Montero, quien tras este percance no solo afectó su participación junto a Pía Sanz, sino que también cambió la dinámica de la competencia en sus últimos días. La semifinal mostró coreografías de gran nivel, lo que eleva la dificultad para los participantes que aún compiten por llegar a la gran final.

A pesar de la ausencia de Montero en el escenario, la interpretación de Pía junto a su coreógrafo mantuvo la intensidad del programa, demostrando profesionalismo y resiliencia ante la adversidad. Sin embargo, la decisión de limitar la calificación máxima a 6 podría tener implicaciones en la clasificación final.

Tal vez te interese: ¿Kunno abandona Las estrellas bailan en Hoy tras fuertes críticas? Deja sola a Rosa Caiafa

Marcos Montero y Pía Sanz en Las estrellas bailan en Hoy / YT: Las estrellas bailan en Hoy y canva

¿Cómo fue el accidente que sufrió Marcos Monteros, de Las estrellas bailan en Hoy?

Marcos Montero, participante de Las estrellas bailan en Hoy, vivió un percance durante los ensayos que lo dejó lesionado en la rodilla, generando preocupación entre sus compañeros, conductores y seguidores del reality. El incidente ocurrió mientras practicaba su coreografía junto a su pareja, la actriz Pía, para el programa de este lunes.

Según informaron los conductores, Marcos Montero se lesionó al realizar uno de los pasos más complejos de su coreografía. La lesión fue lo suficientemente seria como para que tuviera que llegar al programa con muletas y comentar personalmente su estado de salud. Aunque todavía no se ha confirmado si podrá regresar para la gran final del reality, su presencia física en el escenario fue imposible este lunes.

Para continuar con la dinámica del programa, Pía realizó el baile junto a su coreógrafo, interpretando una salsa con movimientos que sorprendieron a los jueces por su complejidad y destreza. La ausencia de Marcos no pasó desapercibida, y los conductores lamentaron públicamente la situación, reconociendo el esfuerzo del participante y la dedicación de su pareja.

Tal vez te interese: Querida participante de Las estrellas bailan en Hoy rompe en llanto y renuncia al reality

¿Quién es Marcos Montero?

Marcos Montero nació el 12 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Se formó como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Además de la actuación, también posee habilidades en el canto y la composición, lo que lo convierte en un artista de perfil versátil dentro del medio del entretenimiento.

A lo largo de su carrera ha formado parte de diversas producciones, entre ellas:



Las amazonas,

La doble vida de Estela Carrillo,

Mi marido tiene familia,

Vencer la ausencia,

Mi fortuna es amarte y,

Golpe de suerte, por mencionar algunas.

Desde diciembre de 2010, mantiene una relación con la también actriz Susana González.

En 2025 se anunció su incorporación al reality de baile Las estrellas bailan en Hoy, siendo presentado oficialmente como participante el 8 de octubre de ese año.

Te puede interesar: Esposo de Susana González le hará la competencia a Pablo Montero