Andrés García: Flaminia Villagrán acusa a su viuda de drogarlo y destapa el oscuro fin: “Le metía pastillas”

Flaminia Villagrán, actual pareja de Leonardo García, señaló a Margarita Portillo, viuda de Andrés García (†), de haberle dado en vida al actor pastillas para controlarlo y despojarlo de sus propiedades.

Con sus declaraciones, la doctora despejó los rumores que circularon alrededor de la muerte del galán, sobre que le suministraban medicamentos y drogas; en esto último, según Flaminia, también estaría involucrado Andrés López, hijo de Margarita.

Flamina, esposa de Leonardo García, habla de la muerte de Andres García. / IG: @dra.flaminia

¿Qué le daba Margarita Portillo a Andrés García, según Flaminia Villagrán?

La también cantautora relató: “Margarita le daba un medicamento llamado midazolam, que da amnesia, son benzodiazepinas. La persona, cuando la toma, puede estar despierta, platicar, contestar, pero se le borra la memoria. Yo sí puedo constatar que ella le metía esas pastillas como si fueran dulces, no estaban prescritas”.

De acuerdo con lo que Flaminia Villagrán nos contó, pese a que ella le habría advertido a Margarita que esas pastillas eran peligrosas, supuestamente la ahora viuda del actor no le hizo caso. “Le dije que no le podía estar dando ese medicamento. Le hablé a las empleadas, a Conchita, (les comenté) que el señor no iba a poder dormir, que le atrofiarían su psiquiatría, su psicología y demás. Margarita me contestó que yo no me metiera, que yo era una pésima doctora y que ella tenía al mejor neurólogo de Acapulco. Yo hasta ahí podía llegar, me pareció algo sumamente incorrecto. Esas pastillas son peligrosas, una sobredosis puede conllevar a paro respiratorio. Los pacientes se vuelven adictos, es delicado”.

Villagrán considera que Margarita actuó así con el fin de manipular al veterano actor: “Yo creo que, para tenerlo controlado. Don Andrés tenía un carácter bastante fuerte, pero ella decía que cuando él estaba en otro planeta por las pastillas, le obligaba a firmar papeles, documentos, junto con abogados y la esposa de un general”.

La novia de Leonardo García cree que, en lugar de cuidar a su suegro, Margarita le sacó todo lo que pudo: “No por las propiedades, sino por el abuso de medicamentos peligrosos que le dio. Se aprovechó de la condición de Andrés. No sé por qué no lo dicen otras personas”.

Se ha manejado el rumor de que tanto Margarita como su hijo, Andrés López Portillo, le llegaron a suministrar cocaína al actor, ante esto, Flaminia señaló: “Sí, se la llevaban y se la daban. En la sociedad existe la falta de empatía e irresponsabilidad. Es un abuso y violencia. Volver dependiente a una persona sabiendo que eso es dañino... Como seres humanos debemos cuidarnos entre nosotros”.

Flaminia Villagrán destapa el oscuro secreto de Margarita Portillo con Andrés García. / Archivo TVNotas

¿Qué pasó con ‘el Castillo’ de Andrés García?

La doctora también nos comentó qué habría ocurrido con la propiedad conocida como ‘el Castillo’, que tenía el galán de telenovelas en el Ajusco: “Andrés nos dijo a Leo y a mí que el castillo se lo había dado al hijo de Margarita para venta. Andrés López dijo que lo vendió, pero no le dio el dinero. Don Andrés se quejó con nosotros de que después de venderlo, el hijo de ella dejó de contestarle el teléfono”.

Pasaron los meses y un chófer, que trabajó primero con Leonardo y luego con el hijo de Margarita, le llevó a Leo todos los cheques del pago del ‘Castillo’ que habían salido a nombre de Andrés López y este nunca le dio un centavo a don Andrés. De acuerdo con Flaminia, el hijo de Margarita, supuestamente, estaría prófugo de la justicia. “Se desapareció y sé que lo andan buscando, porque se metió en líos, ha robado dinero, propiedades, incluso lo busca gente ‘delicada’”.

Ante todo esto, asegura que Leonardo García no quiso interponer alguna demanda: “No se quiso meter. Leo y yo tenemos la filosofía de que pelear por cosas materiales no vale la pena. Es mejor que uno trabaje y haga las cosas bien. No se puede desgastar con cosas materiales; al final, cuando uno se muere, no se lleva nada”.

‘El Castillo’ es la propiedad que habría vendido el hijastro de Andrés García. / Archivo TVNotas

¿Cuál es la herencia que dejó Andrés García?

Andrés García comenzó a forjar su fortuna en la década de los 70

De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio dedicado a calcular la fortuna de las celebridades, la de García se estima en 10 millones de dólares (175 millones de pesos).

‘El Paraíso’, ubicada frente a la playa en Pie de La Cuesta, en Acapulco, en donde Andrés García pasó los últimos días de su vida. Actualmente está vandalizada.

Una propiedad situada en la Laguna de Coyuca, en Guerrero, misma que el histrión vendió durante la pandemia.

‘El Castillo’, que mandó construir en 2001, ubicado en Santo Tomás Ajusco. Una mansión de 6 hectáreas, valuada en 60 millones de pesos . Mismo que, de acuerdo con Roberto Palazuelos, fue vendido por su hijastro, Andrés López Portillo, y que pedirán que aclare en dónde está ese dinero.

. Mismo que, de acuerdo con Roberto Palazuelos, fue vendido por su hijastro, Andrés López Portillo, y que pedirán que aclare en dónde está ese dinero. Una propiedad llamada ‘el Bosque’, se rumoró que ahí mantenía animales exóticos; no hay mucha información sobre esto .

. Tenía un canal de YouTube desde 2020, en donde hablaba de su vida, sus anécdotas. Tiene 100 mil suscriptores.

Andrés García fue uno de los galanes de telenovelas. / Redes sociales

¿Quién es Flaminia Villagrán?

Es originaria de Guatemala.

Flaminia Villagrán es médico cirujana especializada

Es cantautora de estilo indie experimental con formación en piano clásico.

Realiza labores altruistas en comunidades marginadas tanto de su país como en México, con el proyecto ‘Tu doctora en casa’.

Es madre de 4 hijos.

Actualmente participa en un programa de TV Azteca en Guatemala, en el cual da consejos de belleza.

Además, escribe boleros con artistas como Raúl Di Blasio, a quien le abrirá en México su próximo concierto en el Auditorio Nacional.

