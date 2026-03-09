Estrella de reality sufrió la muerte de su bebé, ahora la señalan por ¿haberle quitado la vida? Esto se sabe

En octubre del año pasado, la conductora Stefany González Córdova anunció la muerte de su bebé recién nacido. La noticia se confirmó 10 días después de su baby shower.

Hace unos meses se reportó la muerte de una bebé recién nacida. La madre, una exestrella de un famoso reality, había quedado destrozada emocionalmente ante el trágico suceso. Ahora, según reportes, es señalada presuntamente de estar implicada en la muerte de la bebé, dejando de lado el supuesto “accidente”. ¿Qué pasó exactamente?

¿Qué estrella de reality sufrió la muerte de su bebé recién nacida?

En junio de 2025 se confirmó la muerte de la bebé recién nacida de la exestrella del reality 90 day fiancé, Leida Margaretha, ha dado un giro inesperado tras revelarse nuevos detalles de la investigación oficial.

La pequeña Alisa Eleanor Rosenbrook falleció en julio de 2025 después de permanecer cinco días hospitalizada y ser desconectada del soporte vital. Sin embargo, reportes recientes indican que su muerte podría no haber sido accidental y que la madre de la menor podría estar implicada.

El caso ha generado debates en redes sociales, no solo por la prematura muerte de la bebé, si no también porque Margaretha y su esposo Eric Rosenbrook participaron en el reality de TLC en 2018.

¿Por qué culpan a la madre?

Leida Margaretha y su esposo en “90 day fiancé” / Redes sociales

¿Por qué Leida Margaretha estaría implicada en la muerte de su bebé recién nacida?

De acuerdo con una evaluación inicial realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Adams, en Wisconsin, en información mostrada por TMZ, se encontró lo que describieron como una “preponderancia de evidencia” que apunta maltrato y abuso físico contra la bebé presuntamente por parte de su madre.

El informe, citado por diversos medios estadounidenses, señala que los hallazgos preliminares fueron presentados ante la División de Seguridad y Permanencia del Departamento de Niños y Familias del estado. Este organismo es el encargado de supervisar casos relacionados con protección infantil.

Aunque el documento no determina de forma definitiva la causa del fallecimiento, sí plantea suficientes elementos para considerar que la muerte de la menor podría estar relacionada con un episodio de violencia.

La pequeña Alisa Eleanor Rosenbrook fue ingresada a un hospital poco después de presentar graves complicaciones de salud cuando tenía apenas unas semanas de nacida.

Según los reportes disponibles, la bebé permaneció cinco días conectada a soporte vital. Finalmente, el 10 de julio de 2025, los médicos tomaron la decisión de retirarle el apoyo médico después de que su condición fuera considerada irreversible.

Leida Margaretha en 90 day fiancé / IMdb

¿Quién es Leida Margaretha y qué polémicas ha protagonizado?

Antes de que surgieran las sospechas sobre la muerte de la bebé, Leida Margaretha ya enfrentaba problemas legales en el estado de Wisconsin. Y es que más allá de su paso por el famoso programa 90 day fiancé, hay mucho más en su historial.

De acuerdo con registros judiciales, la exfigura del reality enfrenta 24 cargos por delitos graves, entre ellos fraude electrónico, falsificación de documentos y robo. Estos procesos legales son independientes de la investigación por la muerte de su hija.

Previo al fallecimiento de la menor, Margaretha publicó en redes sociales un mensaje que llamó la atención de los usuarios. En él expresaba angustia emocional y mencionaba que había estado luchando con pensamientos que “atentaban contra su vida”. Días después, la tragedia se confirmó con la muerte de la bebé.

