Muere bebé recién nacido de conductora de televisión a días de haber celebrado su baby shower: ¿Quién es?

Ahora, otra conductora de televisión vive una situación terrible. Su bebé recién nacido murió. La tristeza y la conmoción invadieron las redes sociales el viernes 24 de octubre, luego de que la famosa conductora de televisión compartiera la noticia de la muerte de su bebé. La presentadora, reconocida por su participación en los programas Impacto directo y Viva la mañana, publicó un mensaje lleno de amor y dolor que conmovió profundamente a sus seguidores y colegas del medio. ¿De quién se trata?

Silueta embarazo, bebé moño

¿Qué famosa conductora de televisión anunció la muerte de su bebé?

La tarde del viernes 24 de octubre las redes sociales se vistieron de luto tras la trágica noticia compartida por Stefany González Córdova, famosa conductora de televisión que informó a fans y seguidores, la muerte de su bebé, quien tenía horas de nacido.

La triste noticia llega a casi 10 días de la celebración del baby shower, el cual, también fue difundido en sus redes sociales.

En aquella ocasión, compartió fotografías y videos de la celebración, donde se mostraba sonriente, con una decoración en tonos azules y un pastel con el nombre de su bebé.

Hola, mi amor. Sabes que desde el día uno te hemos deseado con todo nuestro corazón, te esperamos con muchísimo amor, y todos los días estamos orando para que vengas sanito. Stefany González Córdova, conductora de televisión

Stefany González Córdova, conductora de televisión, celebrando el baby shower / IG: stefanygcordova y canva

¿Cómo murió el bebé de la conductora de televisión Stefany González Córdova?

En una publicación en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 60 mil seguidores, Stefany González Córdova compartió varias fotografías desde el hospital, acompañadas de un texto que rápidamente se viralizó por sus palabras.

La conductora relató que su hijo llegó al mundo por un breve momento, pero dejó una marca imborrable en su corazón.

Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida. Stefany González Córdova, vía Instagram

Stefany no ha compartido más detalles acerca de lo ocurrido con su bebé, pero según reportes y especulaciones en redes sociales, indican que estuvo vivo por unas horas, pero algunas complicaciones llevaron al pequeño a fallecer.

González en su mensaje de despedida y agradecimiento, añadió el comentario de uno de los doctores que le practicaron la cirugía, el cual, decía lo siguiente:

Su corazón valiente esperó hasta conocerte, hasta sentir tu piel, tu voz, tu amor… y entonces, en ese instante sagrado, pudo descansar en paz. Vino con una misión tan silenciosa como poderosa: tocar el alma de sus padres con una ternura infinita, y aunque su paso fue breve, su presencia fue profundamente significativa. Doctor de la conductora Stefany González Córdova

Tras la publicación del mensaje, cientos de figuras del espectáculo y la televisión enviaron sus condolencias a Stefany.

¿Quién es Stefany González Córdova y cuál es su trayectoria en televisión?

Stefany González Córdova es una reconocida modelo y conductora de televisión nacida en Guatemala, específicamente en el departamento de Chiquimula. Desde temprana edad mostró una gran pasión por los certámenes de belleza, participando en varios de ellos hasta obtener el título de “Miss Teen 2012-2013”, logro que marcó el comienzo de su carrera en el modelaje y el entretenimiento.

Tras su experiencia en los concursos, González Córdova decidió expandir su trayectoria profesional hacia la televisión, desempeñándose como presentadora en programas como Impacto directo y Viva la mañana, donde consolidó su presencia en la pantalla.

Paralelamente, continuó desarrollándose en el ámbito del modelaje, participando en campañas, sesiones fotográficas y colaboraciones con diversas marcas y plataformas de estilo de vida, lo que complementó su trabajo como conductora.

