Querido conductor de TV anuncia la muerte de una de sus gemelas: “Tenemos un angelito en el cielo”

La mañana del pasado lunes 24 de marzo, el querido conductor del programa ‘Pégate al mediodía’, Carlos José Torres, compartió la desgarradora noticia de que una de sus bebés perdió la vida antes de nacer.

En los últimos días, Carlos José Torres pidió oraciones a todo el público por la salud de su pareja, quien se encontraba hospitalizada, así como para una de sus gemelas, debido a que se encontraba delicada de salud.

¿Qué dijo Carlos Torres sobre la salud de su bebé?

En medio de una de las transmisiones del programa ‘Pégate al mediodía’, Carlos Torres rompió en llanto y pidió a todos los televidentes oraciones por su pequeña debido a que presentó complicaciones.

“Quiero pedir oraciones, porque una de las gemelitas, en estos momentos, está sufriendo unas complicaciones… Dejo todo a papá Dios, en sus manos, que sea él quien decida. Así que, por favor, Puerto Rico, oraciones para velar a esas dos chicas que están por venir, las dos princesas de papá, para su madre que también esté bien”, dijo en vivo.

Lo anterior lo compartió el presentador puertorriqueño, luego de que transmitieron el enternecedor momento que vivió al enterarse del género de sus pequeñas.

El conductor, Carlos Torres, anuncia la muerte de su bebé

Lastimosamente, el pasado lunes 24 de marzo, Carlos Torres confirmó, en su cuenta de Facebook, que su bebé perdió la batalla. Desafortunadamente, no mejoró su salud y murió.

Carlos dio la noticia con un desgarrador mensaje en su perfil:

“Gracias nuevamente por sus mensajes, por aquí confirmo que tenemos un angelito en el cielo. Ahora nos toca cuidar y orar por la princesa que nos queda que en nombre de Dios saldrá fuerte y saludable”, escribió.

Las reacciones ante esta situación no se hicieron esperar. Sus seguidores le enviaron mensajes de fuerza, así como sus condolencias debido a la muerte de la bebé de Carlos Torres, antes de nacer.

Pese a la tristeza que expresó el presentador en redes sociales, Carlos decidió compartirles a sus seguidores el bonito momento que vivieron en el gender reveal de sus dos pequeñas.

Esta no es la primera vez que una figura del medio del espectáculo tiene una pérdida de este estilo. Recordemos que Jacky Bracamontes también sufrió la muerte de uno de sus gemelos.

“Me duermen. Me pasan a recuperación (...) Martín me contó todo: ‘El bebé no la libró. Nació azulito’. Había fallecido. Jackie está en terapia intensiva. Ahí sentí que se me cayó el mundo”, reveló.