Querida conductora de TV y cantante mexicana habla de la muerte de su hijo: “Lo peor que me ha pasado”

Después de una tormentosa época de abuso en su infancia y adolescencia, con Sergio Andrade, y tras la muerte de su hijo Orlando en la adolescencia, Marlene Calderón sigue en pie.

A través de su testimonio y aprendizaje, es vocera de la lucha contra los depredadores de niñas y mujeres. Además, tiene la ilusión de hacer carrera como cantante. El 30 de abril lanzará un tema dedicado a su hijo, que falleció a los 16 años, hace poco más de dos años.

¿Qué dijo Marlene Calderon sobre el abuso que vivió con Sergio Andrade?

“Este año participé por segunda vez en la marcha del 8 de marzo, por un alto a la violencia y al maltrato infantil. Que ninguna niña más pase lo que yo. Tuve esa regresión. Ver a las madres buscadoras con esa unión. Me vino a la mente saber que mi mamá pudo ser una de ellas.... Todas traemos algún enojo de que no se haga justicia”.

“Vamos a dar conferencias Aline Hernández, Karla de la Cuesta y yo. Hablaremos de la trata de personas, de los hechos y consecuencias, y de la resiliencia de cada una”

“En cuanto a mi música, cuando Uly Boy me enseñó el demo de (la canción) ‘Catarsis’ fue inevitable llorar. Vi a esa niña de 13 años con las alas completamente abiertas que me cortaron. Acabaron con mi autoestima, mi talento, mis ilusiones, mi inocencia, pero no con mi actitud. Por eso, a mis 46 años, lo intento de nuevo”.

¿De qué murió el hijo de Marlene Calderon?

“Ahora le hago una canción a mi hijo Orlando, para honrarlo. Su pérdida ha sido lo peor que me ha pasado. He logrado resignificar mi dolor. Mi hijo enfermó con 15 años y falleció cuando recién cumplió los 16, de un cáncer sumamente agresivo, único a su edad”. Marlene Calderón

“Fue un adenocarcinoma. Es un cáncer en la pleura, en el pulmón y en el bronquio izquierdo. Tardaron mucho para acertar con el diagnóstico. Los doctores no lo podían creer. Que si era tuberculosis, una bacteria, un hongo... Fuimos con un neurólogo, porque tenía dolores de cabeza. También sentía algo en el pecho. Vimos a un neumólogo. Lo primero que mi hijo preguntó fue: ‘No es cáncer, ¿verdad?’. El doctor le dijo: Tú no podrías tener un cáncer ahí por tu edad. Le da a la gente de 60'”.

“Hicimos todos los estudios imaginados para dar con el origen. Eso lo hizo más peligroso, porque nunca se encontró. Luchó hasta el final. Es mi mejor ejemplo. Amaba la vida. Era muy feliz. Su mayor preocupación era cómo me iba a quedar yo”.

“Entre tanta tristeza también tuvimos momentos de alegría, de decirnos todo lo que nos amábamos. Fui afortunada de entregar a mi hijo a su trascendencia en mis brazos. Cuando toque mi momento, estaré ahí con él. Me pude haber quedado a llorar y decir: ‘Qué desgracia mi vida. Pensaba que ya lo había vivido todo. Me tocó lo más difícil. Aún amo la vida, a pesar de todo”. Marlene Calderón

Marlene Calderón recuerda a su hijo, Orlando, que murió a los 16 años

“Me he empapado de tanatología. Tal vez todavía no estoy lista del todo. La psicóloga me dijo: ‘No te exijas tanto’. Lo de Orlando tiene apenas 2 años y 7 meses”

“El consejo que les puedo dar a esas mamás que han perdido a sus hijos es bendecir más el día de haberlos tenido, que maldecir el día que los perdieron. El tiempo que haya sido es un gran regalo. Quisiera tener ese don de sentir su presencia, pero interpreto las señales. Por ejemplo, salgo al gimnasio, le pongo al radio y tocan ‘Señor sol’, de Juan Gabriel, que él cantaba y bailaba. Digo: ‘Orlando, ¡me das los buenos días!’. Pesa mucho su ausencia. Así como tengo días buenos, los tengo muy malos”.

“También puedo sentirme tranquila de que eduqué a los mejores hermanos. Issac y Orlando se amaban. Años atrás, le decía: ‘Cuando yo muera (porque das por hecho que vas a morir primero que tus hijos), me voy a quedar tan tranquila de que tú y tu hermano se aman”.

“No sé si estoy en la etapa de aceptación, que es la última del duelo. Ya no me pregunto por qué. Es un avance. Orlando no se fue para destruirme. Me hizo mejor persona” Marlene Calderón

“Ahora saco mi mayor potencial. Esa Marlene que traía la autoestima de no querer volver a casarse, de no estar expuesta públicamente, de tener miedo a las criticas, ya no me importa. Soy una mujer en toda la extensión de la palabra. Muy trabajadora. A pesar de las adversidades, he salido adelante. Soy una mamá luchona que también he sido una inspiración”, agregó.

¿Qué dice la canción que Marlene Calderón le dedicó a su hijo que murió?

La canción se llama: "¿Quién me alquila un paraíso?”. La compuso junto con Uly Boy.

Esta es parte de la letra:

“Si tuviera una bola de cristal, a mi niño yo lo hiciera regresar.

Sacaría de un sombrero mil hechizos, entre luces y artificios.

A mis brazos te haría regresar, pero eso aquí no se puede lograr,

aunque exista la intención de regresar

y es por eso que yo estoy buscando estrellas,

para ver si alguna de ellas se conmueve y me refleja tu mirar”.

¿Quién es Marlene Calderón?

Es conductora y cantante.

Nació en los Mochis, Sinaloa. En su tierra natal participó en 2 obras musicales.

En 2009 se convirtió en instructora de zumba.

Tiene su propia academia y organiza zumbatones para ayudar a fundaciones de niños con cáncer.

En 2022 debutó como conductora de televisión en Televisa del Pacífico.

Lanzó 2 sencillos: “Locos de atar” y “Catarsis”, dedicada a su hijo, que escribió con Uly Boy.

