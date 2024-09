Karla de la Cuesta confiesa tener miedo del poder de Gloria Trevi: “Hoy estoy fuerte y decidida”

Hace unos días trascendió que Gloria Trevi había obtenido del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) medidas provisionales para suspender la circulación del libro de Karla de la Cuesta, titulado Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad. La autora, que vivió momentos desafortunados junto a la cantante y su exproductor, Sergio Andrade, asegura que eso es mentira. Estuvimos con ella la noche que presentó su libro.

Sobre el tema de la suspensión de la circulación del libro, aclara: “Los abogados de Gloria Treviño, un mes antes de que saliera a la luz el libro, solicitaron medidas precautorias al IMPI para evitar su distribución. Alegan su derecho de marca y el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, el IMPI falló a nuestro favor y la venta del libro está abierta. Por supuesto, ella va a seguir peleando. Como sabemos, tiene al menos dos libros, una película y una bioserie que se transmite en distintos países del mundo. Entonces no está claro. Ella considera que nuestros nombres sí se pueden usar, pero el de ella no. Además, no tiene sentido, dado que el nombre que ella utiliza es un nombre público. Se puede usar siempre que sea necesario”.

MÉXICO, CDMX; 12 DE SEPTIEMBRE 2024.- PRESENTACION DEL LIBRO TODO A LA LUZ DE KARLA DE LA CUESTA, GUADALUPE CARRASCO, ALINE HERNANDEZ Y ANA KARLA SUAREZ. / Francisco Mancera

El libro está al alcance de todos: “Los expedientes la mencionan como ‘Gloria Trevi’, no como Gloria Treviño, y esos se transcribieron tal cual. Por alguna razón tienen mucho interés en confundir a la opinión pública. El libro lo pueden encontrar en cualquier librería, en aplicaciones y plataformas. Está en todos lados. Ella no ha ganado. Solo en Estados Unidos no se puede vender. Pero por decisión de la editorial”.

A 24 años del escándalo, Karla se sorprende de que la gente siga enganchada con el tema y que pidan más: “Cuando salió en preventa, se agotó. A menos de un mes de salir el libro, estamos lanzado el segundo tiraje. La gente tiene mucho interés en conocer la historia desde una perspectiva seria, objetiva y jurídica. Lo que la señora Treviño publicó como su serie está fuera de toda perspectiva de derechos humanos, así como sus libros y película. La gente está sensible y empática. Quiere saber la historia contada desde la visión de 11 víctimas”.

Karla de la Cuesta presentó su libro acompañada de Aline Hernández y Guadalupe Carrasco / Francisco Mancera

Leer cada una de las declaraciones de sus compañeras no fue nada fácil de procesar. “Costó muchísimo trabajo escribirlo. Lo hice muchas veces, porque salía mi coraje, mi dolor. Y no solo por mí. Me daba mucho enojo ver lo que vivieron tantas víctimas. Sentir su dolor. Cómo les robaron su vida. Su inocencia y adolescencia. Cómo les hicieron tanto daño. No es que mi historia sea menos, pero lo que realmente fue muy duro fue enfrentarme a sus historias. Poder dimensionar el dolor de cada una de las chicas. Fueron muchas revisiones para sacar mis emociones y ser objetiva. Pude hacer un trabajo periodístico y de investigación, jurídico”.

Aunque esté fuerte física y psicológicamente, el miedo también existe: “Tengo miedo. Sin embargo, he puesto mi deseo y el deseo de todas en que la verdad sea contada, y no dejar que nos siga venciendo el miedo que le tenemos a Gloria. Porque a él (Andrade) hace más de 24 años que no lo vemos. Quien ha seguido lastimándonos, humillándonos, acosándonos, hostigándonos ha sido Gloria”.

Aseguran que es mentira que Gloria Trevi haya ganado / Francisco Mancera

“Hoy estoy fuerte y decidida. Tengo a muchas personas activistas, abogados. Las chicas nos respaldamos unas a otras. Si no fuera por eso, tendría que vivir en silencio, porque no tengo cómo pelear contra el poder mediático, político, económico que tiene Gloria. Repito su nombre porque es la que ha tratado de silenciarnos. Si no tuviera ese apoyo, tendríamos que aguantar otra película, otra bioserie y otras declaraciones donde nos han revictimizado”, concluyó.

