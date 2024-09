¿Eugenio Derbez desaprueba cómo crió Victoria Ruffo a José Eduardo? “vio a su mamá tomar también”

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo continúa generando titulares, y ahora más que nunca, pues ambos debutaron como abuelos de su hijo en común José Eduardo Derbez, el pasado 30 de junio.

Aunque se sabe que Eugenio y Victoria han limado asperezas luego de tantos años de mantenerse alejados, ahora sus nombres vuelven a ser protagonistas de los titulares, pues en una reciente entrevista el actor aseguró que le hubiera gustado estar más cerca de su hijo y guiarlo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Instagram: @ederbez @victoriaruffo

Eugenio Derbez lamenta su ausencia en la infancia de su hijo

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Derbez expresó su arrepentimiento por no haber estado presente en la vida de su hijo.

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino” Eugenio Derbez

¿Eugenio Derbez desaprueba cómo Victoria Ruffo crió a su hijo?

José Eduardo, quien también se dedica a la actuación, ha sido abierto sobre su consumo de alcohol y tabaco. Aunque Eugenio Derbez ha expresado su desaprobación, expresó:

“Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también.” Eugenio Derbez

Sin embargo, el actor aseguró no criticar su forma de crianza, sino que se pregunta '¿qué hubiera sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo?

“Me hubiera gustado que viera más de mi ejemplo. Ahora que veo que tiene mucho de mi sentido del humor, pienso en qué habría sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo.” Eugenio Derbez

Finalmente, Eugenio reconoció el papel de Omar Fayad, esposo de Victoria, en la vida de José Eduardo: “Omar le dio mucho balance a mi hijo; creo que le dio primero que nada, mucha protección, cosa que siempre le agradeceré. José Eduardo no habla más que maravillas de él. Siempre me contaba cosas muy, muy positivas de él, y eso no tengo con qué pagárselo. Que traten bien a tu hijo, que lo quieran, que lo protejan, que lo cuiden; lo trataba prácticamente como a un hijo, y eso no tengo con qué pagarlo.”

También aseguró que su nieta ha cambiado mucho la relación que mantiene con su ex pareja: “Créeme que desde antes ya habíamos limado asperezas, pero no nos habíamos topado. La niña vino a arreglar todo y fue muy cordial; todo quedó enterrado y convivimos bastante bien”