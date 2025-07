Eugenio Derbez oficializa su separación de Alessandra Rosaldo; le da la razón a Mhoni vidente: “No puedo más”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo siguen en la controversia con Mhoni vidente. Luego de que la pitonisa predijo que el actor y la vocalista de ‘Sentidos opuestos’ ya no estarían juntos por una infidelidad por parte de él; en esta ocasión, el famoso volvió a dar declaraciones con respecto al estatus de su matrimonio.

Cabe recordar que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez estuvieron envueltos en rumores de que enfrentarían una crisis matrimonial, tras las declaraciones de la cantante sobre que decidió terminar su noviazgo en el pasado.

¿Qué le respondió Alessandra Rosaldo a Mhoni vidente tras predecir su separación de Eugenio Derbez?

Por su parte, Alessandra Rosaldo respondió a Mhoni vidente e insinuó que tiene una fijación con su relación con Eugenio Derbez.

“Con humor, obviamente. Eso me lo ha enseñado Eugenio… Lo primero es estar sólidos desde adentro. Lo demás, te lo juro, se resbala”, dijo Alessandra.

No obstante, Mhoni Vidente no tardó en reaccionar y respondió con una broma que incluyó una referencia a Ángela Aguila.

“Dice Alessandra que yo estoy obsesionada con ellos. No, mi vida, a mí me mortifica la guerra, que la gente esté sufriendo, que haya problemas de hambre y de inseguridad. Yo hablo de ti y de Eugenio, porque la gente quiere saber. A mí me tiene sin cuidado si estás con él… Pero no estoy obsesionada… Yo te dejo ser. A mí me tiene sin ningún problema y soy ‘fan de su relación’”. Alessandra Rosaldo

Eso no es todo, también arremetió en contra de Eugenio Derbez. Esto por una antigua polémica con su ex, Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo.

"¡Pobrecita, Alessandra! Se tardó, quién sabe cuántos años en casarse, ¿no? Y se casó con un hombre con hijos de otras, que le vio la cara a Victoria Ruffo, porque yo quiero mucho a Victoria Ruffo, y este desgraciado le vio la cara, porque le hizo un matrimonio falso. Por cierto, saludos a Victoria”, agregó,

¿Eugenio Derbez admitió su separación de Alessandra Rosaldo, tal como lo predijo Mhoni vidente?

Luego de que Mhoni vidente calificó de “desgraciado” a Eugenio Derbez, el productor no tardó en reaccionar a sus declaraciones. ¿También insultó a la pitonisa?

Aunque el actor no mencionó nada con respecto a que la pitonisa lo insultó, sí le dio la razón y reiteró en entrevista para ‘Despierta América’ que sí está separado de Alessandra, la madre de su hija.

“Bueno, sí, nos separamos para dar el concierto, ni modo que me fuera con ella a México a cantar. Entonces sí tenía razón Mhoni Vidente, nos separamos, pero a las 12 horas nos volvimos a juntar. Fue una separación, efectivamente. O sea, sí, créanle a Mhoni vidente porque sí sucedió, nos separamos por 12 horas y luego ya regresamos”, Eugenio Derbez

Agregó: “Nos volvimos a separar. Estamos separados, para que no digan cosas. Estamos oficialmente separados. Ella está en Los Ángeles y yo estoy aquí en Miami. Le mandamos un beso. Nos vamos a juntar próximamente, pero es probable que nos volvamos a separar”.

¿Eugenio Derbez renunció a su carrera como actor?

Aunado a las especulaciones sobre su matrimonio con Alessandra Rosaldo, el comediante también confirmó que ha sufrido varias crisis laborales. Incluso, consideró en renunciar a la industria por el exceso de trabajo.

“Lo he intentado muchas veces. Hace poco tuve una crisis existencial. Renuncié y dije: ‘Ya no puedo más’. Me entró un ataque de exceso de trabajo porque estaba haciendo teatro, tele y 25 cosas a la vez”.

Cabe recordar que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebraron sus 13 años de casados y 19 juntos con un emotivo mensaje en redes sociales. Lo que habría disipado toda crisis matrimonial. ¿Ahora enfrentará su retiro de la industria?



