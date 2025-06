Según Mhoni Vidente, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo habrían terminado: ¡¿Cero y van seis?!

Mhoni Vidente lo volvió a hacer y encendió las redes con una de sus ya conocidas predicciones, esta vez sobre una de las parejas más queridas (y polémicas) del espectáculo: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Según la astróloga cubana, la relación entre el comediante y la cantante ya está más que terminada, desde hace tres años, aunque públicamente aún se muestren como una familia feliz.

Durante una nueva intervención, el pasado 19 de junio, Mhoni fue tajante y sin pelos en la lengua aseguró que la separación ya es un hecho, pero que por compromisos laborales y familiares, incluyendo a su hija, ambos han decidido mantener la fachada. Además, la vidente dijo que muy pronto saldrá todo a la luz y los Derbez-Rosaldo pondrán punto final a su relación de manera pública y definitiva.

Alessandra reconoció que el proceso fue doloroso, pero necesario. / Instagram

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la separación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

En su particular tono sin filtro, Mhoni soltó la bomba de la supuesta separación de Eugenio y Alessandra:

“Alessandra, y este Eugenio Derbez ¿ya están separados desde hace como 3 años? Siguen viviendo juntos por compromisos que tienen ellos dos y aparte tienen una niña, pero ellos están separados”. Y eso no fue todo; ya que la vidente recordó que hace tiempo ya había predicho la ruptura, pero Alessandra no se quedó callada y le respondió, intentando desmentirla. Mhoni sacó el recibo completo y no dudó en decirle que ella fue la que predijo su boda y el nacimiento de su hija.

“Alessandra me lo calló. Pero la bruja soy yo, amiga. Yo fui la que te dije que te ibas a casar con él y que ibas a tener una niña”. Con eso dejó claro que sus predicciones se han cumplido antes , y que esta vez no sería la excepción.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Instagram: @alexrosaldo

¿Derbez ya tiene reemplazo para Alejandra? Mhoni dice que se enamorará de actriz latina en Los Ángeles

Sin embargo, el escándalo no termina ahí. Ya que Mhoni Vidente también soltó que Eugenio Derbez no solo está separado, sino que ya lo visualiza enredado con una actriz joven, latina y radicada en Los Ángeles.

Aunque no soltó nombre ni iniciales, las alarmas se encendieron entre fans y medios, que ya andan especulando quién podría ser la nueva musa del productor de “La familia P. Luche”.

Mhoni vidente: Exponen su credencial en la que se ve su antes / Redes sociales

¿Qué ha dicho Alessandra Rosaldo de la nueva predicción de Mhoni Vidente de que se separará?

Hasta el momento, Alessandra no ha dado declaraciones sobre los dichos de Mhoni Vidente, como ya lo hizo en ocasiones anteriores para desmentirla; sin embargo, la propia Alessandra en una entrevista en el pódcast de Martha Debayle, ha reconocido que hubo un período muy complicado en su relación con Derbez , donde vivieron una “separación emocional”.

Según sus propias palabras, aunque seguían casados y viviendo juntos, pasaron por una etapa donde no se hablaban, no se conectaban emocionalmente y estaban completamente desconectados como pareja. ¿Será que la separación que vio Mhoni ya quedó en el pasado?

