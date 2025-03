José Eduardo Derbez se burla de Alessandra Rosaldo tras zafarrancho con la prensa ¿Enemistados?

Luego de que Alessandra Rosaldo aseguró que la familia Derbez no fue vetada del bautizo de la hija de José Eduardo, la polémica acción que protagonizó el hijo menor de Eugenio causó total revuelo en las redes sociales.

Aunque Alessandra Rosaldo dejó claro que no hay distanciamiento con José Eduardo debido a su inasistencia y la de Eugenio Derbez en el bautizo de su hija con Paola Dalay, el famoso dio mucho de qué hablar por sus recientes comentarios con la prensa. Esto torno a la actitud de la cantante con los reporteros. ¿Se burló?

Eugenio Derbez esposa Alessandra Rosaldo / Instagram

Te puede interesar: Aislinn Derbez descubre que José Eduardo ¡era el consentido de su papá y hay pruebas!

¿Qué pasó entre Alessandra Rosaldo y la prensa?

Hace unos días, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y su hija en común, llegaron a México para disfrutar del show de Shakira en el Estadio GNP, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Sin embargo, su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México no fue de lo más tranquila. En la búsqueda de la prensa por una declaración del comediante, la familia Derbez se vio envuelta en un terrible zafarrancho.

Por esta razón, Alessandra Rosaldo se desesperó y comenzó a pedir a los reporteros que tuvieran cuidado con su hija. Incluso, exigió, a gritos, que las dejaran salir del tumulto para que solo se quedaran con Eugenio Derbez.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Instagram: @alexrosaldo

No te pierdas: José Eduardo Derbez rompió en llanto; apareció conectado a medicamento intravenoso: “Todo por la fiesta”

“Déjenme salir con (mi hija) y se quedan con él (Eugenio Derbez)… Oigan ya, estoy pidiendo que me dejen pasar”, exclamó la cantante de ‘Sentidos opuestos’ aparentemente molesta.

Como era natural, este video se volvió viral en las redes sociales, el cual fue motivo de críticas hacia la cantante. Algunos consideraron que siempre “exagera” con el cuidado de su única hija, aunque otros aplaudieron que Alessandra protegiera a la menor del caos mediático.



Así fue el momento:

Mira: Aislinn Derbez se reúne con José Eduardo y Paola, tras polémica por su ausencia en el bautizo de su sobrina

¿José Eduardo se burló de Alessandra Rosaldo?

A José Eduardo Derbez no le fue indiferente la controversial situación que enredó a Alessandra Rosaldo. Por esta razón, utilizó sus dotes de comedia e imitó la escena de la cantante con la prensa.

En un encuentro con los reporteros, a su llegada al aeropuerto, el conductor de ‘Miembros al aire’ hizo una broma sobre el incidente de Rosaldo con la prensa.

Sin decir nada, en el momento en que se acercaron los reporteros, José Eduardo gritó: “¡Cuidado (refiriéndose a la niña)..!, ¡cuidado con (la niña)...! Ah, no, no, no va por ahí ”.

José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo / IG: @alexrosaldo

Lo que fue tomado con total humor por los periodistas, ya que desató risas entre los presentes. Sin embargo, se especuló sobre una mala relación entre él y Alessandra.

No obstante, en redes apuntaron que así es el sentido del humor de José Eduardo. Incluso, mencionaron que “así se lleva” con Rosaldo. Recordaron que en las series ‘De viaje con los Derbez’ o bien en el nuevo programa de los hermanos Derbez, ‘Par de ideotas’, han destapado cómo es su gran relación.

Así fue el momento: