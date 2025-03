Alessandra Rosaldo revela: ¿Los Derbez fueron vetados del bautizo de la hija de José Eduardo?

El pasado 15 de febrero se celebró el bautizo de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, evento que no pasó desapercibido en las redes sociales. No solo por la gran fiesta, sino por la inasistencia de la familia Derbez.

Victoria Ruffo, así como algunas celebridades de la industria de la farándula, se dieron cita en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en una iglesia en la ciudad de México, para celebrar a la hija de José Eduardo.

Sin embargo, lo que se llevó a los reflectores fue que ningún integrante de la familia paterna de José Eduardo asistió a este gran día.

¿Por qué no asistieron los Derbez al bautizo de la hija de José Eduardo?

Un día antes del festejo, Aislinn Derbez dio a conocer que no podrían estar presentes en el bautizo de la hija de José Eduardo y Paola Dalay debido a que la fecha la eligió Victoria Ruffo y ellos ya tenían compromisos. Es decir, celebrar a Vadhir en un viaje para conocer a las ballenas.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir. Vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día. Entonces se nos empalmó". Aislinn Derbez

En ese momento, se especuló que este viaje solo lo harían Aislinn y Vadhir. Por esta razón, se consideró que Eugenio y Alessandra podrían ser parte del día especial de la pequeña, pero no fue así.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre su inasistencia al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez?

En ese momento, se desconocía si Rosaldo y Derbez también acompañaron a Vadhir a su festejo con las ballenas, lo que habría derivado su inasistencia al bautizo de la hija de José Eduardo.

Ahora, la cantante de ‘Sentidos opuestos’ rompió el silencio y reveló si fueron vetados de la fiesta de la nieta de Victoria Ruffo. ¿Hay distanciamiento entre ellos?

En medio de los rumores sobre un distanciamiento entre José Eduardo con Eugenio Derbez, Alessandra dejó claro que no existe ningún conflicto entre ellos. Aseguró que sí fueron invitados, pero no pudieron asistir por compromisos laborales que no podían posponer.

“Estamos encantados con (la bebé). Ya nos fueron visitar a Los Ángeles (...) El 15 de febrero, día del bautizo, tuvimos un concierto en La Paz y yo no podía estar. José Eduardo lo sabía desde un principio. Le dije: ‘Sabes que sería la primera en estar ahí, pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo…’”. Alessandra Rosaldo

“Vadhir y Aislinn también tenían ya un viaje programado. Eugenio y (mi hija), estaba en la escuela. Total, se complicaba muchísimo, pero José Eduardo sabe que nada es personal y la relación está intacta como siempre. Somos muy abiertos en decirnos las cosas como son. Aquí nadie se ofende”, dijo Alessandra a la prensa.

¿José Eduardo está enojado con los Derbez por faltar al bautizo de su hija?

Por su parte, José Eduardo tampoco se quedó callado ante la polémica que enreda su familia paterna por no asistir al gran evento de su bebé.

Muy a su estilo y con un tanto de humor, José Eduardo Derbez le reclamó a Vadhir Derbez por no ser parte del bautizo de su sobrina.

Sin embargo, dejó claro que todo sería una broma, dado que él sabía que su papá, Eugenio Derbez, así como sus hermanos, no podrían ser parte de este festejo.

“El bautizo es una vez en la vida y es su sobrina, una criatura así... Las ballenas están, yo creo que todo el año, pero bueno, hay prioridades”, dijo.

