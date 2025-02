José Eduardo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su hija

El pasado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, celebraron el bautizo de su hija en un evento que reunió a familiares y amigos. Sin embargo, la ausencia de la familia Derbez generó especulaciones sobre posibles tensiones familiares.

¿Por qué los Derbez no asistieron al bautizo de la hija de José Eduardo?

Unos días antes del evento, Aislinn Derbez explicó que la familia paterna no podría asistir al evento debido a un viaje previamente programado para celebrar el cumpleaños de Vadhir Derbez.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó", comentó la actriz.

José Eduardo sí invitó a la familia Derbez, pero no pudieron ir / Instagram

Aunque no detalló quiénes de su familia estaban en el viaje, Aislinn dejó claro que la elección de la fecha del bautizo fue decisión de la familia materna de José Eduardo y que cambiarla no era una opción.

José Eduardo desmiente rumores sobre conflictos familiares

Tras la ceremonia celebrada el pasado fin de semana, José Eduardo y Paola Dalay hablaron con la prensa y confirmaron que sí invitaron a los Derbez, luego de que algunos rumores mencionaran que ni siquiera estaban invitados, dejando entrever un posible conflicto familiar.

José Eduardo indicó que compromisos laborales y personales impidieron su asistencia al importante evento. “Los invité y estamos bien, de hecho, me estoy mensajeando con ellos, nada más que no pudieron venir, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje”, explicó.

Ante rumores que señalaban a Victoria Ruffo como responsable de elegir la fecha para evitar la presencia de la familia paterna, José Eduardo negó categóricamente esta versión.

“No, no, no, para nada. Tampoco me sé su agenda y qué días pueden y qué días no”, respondió a los reporteros.

También descartó cualquier conflicto entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, recordando que ambos convivieron sin problemas en el nacimiento de su nieta. “En el hospital convivieron bien. De hecho, estaba platicado con ellos que en el bautizo iban a estar juntos, chance y no los iba a sentar juntos, pero sí estaban platicando”, mencionó.

Finalmente, José Eduardo dejó abierta la posibilidad de realizar otro evento familiar en el futuro donde ambas familias puedan coincidir. “Ya armaremos un huateque y ya los invitamos de nuevo”, concluyó con humor.

Cabe mencionar también que Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la ausencia de Eugenio Derbez al bautizo de su nieta y bromeó diciendo: “Pues, mejor ¿no?”.

