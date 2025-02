¡Por los Ruffo! Los Derbez no van a asistir al bautizo de la hija de José Eduardo, acusa Aislinn

El próximo sábado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebrarán el bautizo de su hija. Sin embargo, recientemente Aislinn Derbez confesó que los Derbez no estarán presentes en el festejo.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la hija de Eugenio Derbez explicó los motivos por los que la familia paterna de su hermano no acudirá a este momento tan especial.

¿Por qué los Derbez no van a ir al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez?

Según contó Aislinn, la familia materna de José Eduardo, es decir, Victoria Ruffo se encargaron de elegir la fecha para el bautizo de la pequeña.

No obstante, esta fecha coincidía con compromisos previos de la familia Derbez, por lo que no podrán ser parte de la celebración del sacramento.

Puedes ver: Aislinn Derbez descubre que José Eduardo ¡era el consentido de su papá y hay pruebas!

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir. Vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día. Entonces se nos empalmó”, acusó.

Aislinn no especificó quiénes de la familia Derbez no asistirán, dejando la duda sobre si solo serán ella y Vadhir, o si también Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo faltarán al evento. Tampoco se sabe por qué la familia materna de José Eduardo, los Ruffo, no pudo ajustar la fecha para que los Derbez pudieran asistir.

El bautizo de la bebé había generado una gran expectativa debido a la posible reunión entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes han mantenido una relación distante desde su separación en la década de los 90, pero que demostraron dejar sus diferencias a un lado en el nacimiento de la primogénita de José Eduardo.

Esta habría sido la segunda ocasión en menos de un año en la que ambos coincidieran en un evento familiar, pero con la ausencia de los Derbez, ese esperado encuentro no se llevará a cabo.

Mira: José Eduardo Derbez explota contra tiktoker por criticar su película, ‘Mesa de regalos’

Los Ruffo y Los Derbez se encontraron cuando nació la bebé de José Eduardo / Instagram

El bautizo de la hija de José Eduardo Derbez

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez ha compartido detalles del evento en redes sociales. Se sabe que será una celebración familiar con aproximadamente 100 invitados, según compartió el feliz papá recientemente.

“Va a ser algo que yo digo que es chiquito, pero mucha gente dice que no… su bautizo, muy familiar todo y muy lindo. Yo invité como a 100 (personas). No es mucho, ¿o sí? Según yo es poquita (gente), pero ya veremos”, comentó José Eduardo en una ocasión.

Paola también mostró en redes sociales el traje especial que usará su bebé y los obsequios para los niños asistentes: figuras de yeso con pinturas y pinceles.

No te pierdas: José Eduardo Derbez captado “hasta las manitas”, mucha fiesta ¿y excesos? En redes se preguntan por su hija