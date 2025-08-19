Famosas aludidas en acusaciones de prost... demandan a la editorial más grande del mundo

La versión de que en Televisa existió una red de prostitución a través de catálogos de actrices, como señala el libro “Las señoras del narco”, de Anabel Hernández, publicado en 2023 por la editorial Penguin Random House (la editorial más grande del mundo), se probó una afirmación falsa en juicio.

Fuentes allegadas al caso nos confirman que, tras el fallo, la empresa editorial (tanto en México como en Gran Bretaña) podría recibir demandas millonarias por daño moral de parte varias famosas aludidas, como Paty Navidad, Ninel Conde, Lilí Brillanti, Isabel Madow, Raquel Bigorra, Victoria Ruffo, Lucero, Ana Martín y Martha Julia, entre otras. A su vez, se procedería con una querella por parte del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), que dirige el histrión Eugenio Cobo.

Televisora desmiente supuesto catálogo de actrices vinculadas a delincuentes

En dicho proceso, la televisora logró probar que no es cierto lo que señala el libro de Hernández, de que en 2005 y 2006 había un catálogo con el que se prostituía a actrices a través de la gestión de un ejecutivo de “ojos azules” de apellido “Burillo”. En el texto se da cuenta de que los catálogos incluían precios para disponer de ellas para todo tipo de eventos.

Los magistrados que revisaron el caso calificaron de absurda esta versión, destacaron las fuentes, pues tanto la editorial como la autora presentaron como pruebas artículos periodísticos de distintos medios de internet. Para la investigación, la televisora aportó todos los catálogos que hay de actores y actrices de 1971 a 2025 (en los que hay menores, hombres, mujeres y adultos mayores) que consignan sus aptitudes artísticas para consulta como posible talento a tomar en cuenta en sus producciones.

Televisora gana juicio y Penguin rando house tendrá que pagar multa

Del mismo modo, la televisora acreditó que en sus filas no ha formado parte ningún ejecutivo de “ojos azules” apellidado “Burillo”.

La decisión judicial, que ya pasó por juzgados federales y ahora por un tribunal colegiado en la Ciudad de México, obliga a que Penguin Random House tenga a un responsable, permanentemente, para recibir las réplicas de personas agraviadas por información falsa o inexacta en sus libros.

Finalmente, se resolvió también absolver a la televisora de cualquier pago o coste por concepto del juicio. Con este, es el segundo revés para la citada casa editorial por “Las señoras del narco” ya que en mayo pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) resolvió que incurrió en una infracción al utilizar en la portada del texto, sin consentimiento, la imagen de la socialité Violeta Vizcarra, además de dar a entender que ella tiene vínculos con el narco.

Penguin Random House fue sancionada con una multa de medio millón de pesos. Además, Vizcarra puede reclamar una indemnización adicional por daños y perjuicios de hasta el 40 por ciento de las ventas del libro. Hasta ahora, ni la editorial ni Anabel Hernández se han pronunciado al respecto sobre lo ocurrido.

¿Quién dirige Penguin Random House Grupo Editorial México?

Al frente de esta casa editorial está Roberto Banchik Rothschild, quien toma decisiones de los grandes lanzamientos en el país, Centro Américay el mercado hispano en Estados Unidos.

Nacido en el entonces Distrito Federal (hoy CDMX) en 1966, es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de California, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y maestro en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York.

Tan solo en 2024 la editorial logró ventas por más de 4 mil millones de euros.

Durante varios años se desempeñó en el gobierno federal y, resulta curioso que ha autorizado la publicación de varios libros en contra del mismo que han desatado polémica en medios informativos sin que hasta ahora se hayan sustentado de forma legal los hechos que denuncian.

