Paty Navidad enfrentó a Anabel Hernández ¡en vivo! La periodista le responde

La semana pasada, el programa La mesa caliente invitó a la periodista Anabel Hernández para hablar sobre su nuevo pódcast. La entrevista dio un giro inesperado cuando apareció Paty Navidad y le reclamó por aparecer en su libro “Emma y las otras señoras del n4rc0. Amar en el infierno”.

Anabel nos cuenta lo sucedido: “Fui invitada para hablar de mi trayectoria como periodista de investigación de temas delicados como la delincuencia organizada y sobre mi pódcast. Soy una periodista seria y reconocida por la solidez de mis investigaciones y he arriesgado mi vida por estos temas”.

Mira: La casa de los famosos México: Fuerte enfrentamiento entre Arath y Ricardo ¿Quién fue el cuarto eliminado?

Anabel Hernández no sabía que Paty Navidad la entrevistaría y de paso, le reclamaría.

“No tenía idea de que la señora estaba ahí. Por respeto al tema, a la audiencia, y por mi propio perfil, yo no hubiera ido a un programa de esa naturaleza”.

“Este tipo de situaciones son desagradables y degradantes para la propia señora Navidad y para las conductoras del programa. Afecta a la audiencia llegar a este nivel de desinformación, en el que las cosas solo se hacen para generar rating con gritos, insultos, mentiras y desinformación”.

“Cuando me preguntaron sobre mi pódcast, respondí muy poco. Después anunciaron a la señora y la pusieron a hablar. No tengo inconveniente. Los debates y diálogos son constructivos. Este no fue el caso. La señora se alteró muchísimo. Yo mantuve la calma. Así no se hacen las cosas”.

Anabel Hernández “Me dio la impresión de que Paty sigue sin leer mi libro. La ignorancia y la desinformación le hacen mucho daño. Está muy enojada por su falta de pericia para leer. Le dije a ella y a cualquier otra persona involucrada que si se sienten ofendidos, o si yo falto a la verdad, que actúen por los canales normales y civilizados. Sin embargo, nadie lo ha hecho”.

Lee: Gomita sufre aparatosa caída en La casa de los famosos México ¿Se encuentra bien?

Anabel Hernández responde: ¿Has recibido alguna demanda?

“No. Esto es parte de personas decadentes que terminan en las situaciones que hablo y que tanto les molestan. Sentí un poco de incomodidad por ella misma. Qué lástima que la gente tenga que conducirse de esa manera”.

“Se lleva a cabo una entrevista cuando los entrevistadores tienen códigos de ética y el espacio permite un diálogo constructivo. Aquí no se podía escuchar nada por los gritos”.

“En el programa se intentó tergiversar la verdad. Hay mujeres de la farándula que cruzan un puente a esos mundos. El tema del n4rc**** no es lo que se ve en las series. Hay mujeres que entran a ese mundo a cantar, bailar y no salen vivas. Qué bueno que Paty Navidad pudo salir con vida tras su encuentro con Arturo Beltrán Leyva”. Anabel Hernández

“Esto que pasó no fue un debate. Fue ofensivo. Como periodista, si voy a preguntar algo, les digo de qué va la historia. Así deciden si sí o no hablarlo. Deben hacer planteamientos claros. Es necesario en el periodismo”, concluyó.

Para más notas exclusivas de tus artistas favoritos, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Ve: La academia: este fue el expulsado del quinto concierto, el domingo 18 de agosto