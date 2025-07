Paty Navidad rompe el silencio sobre la enfermedad que padeció: “Me afectó la tiroides, la vista y subí de peso”

En diciembre de 2024, después de varios rumores sobre un posible tumor cancerígeno, la actriz Paty Navidad aclaró en su momento que se trató de un prolactinoma, debido a alteraciones hormonales y estrés. Ahora ella nos cuenta en exclusiva cómo se encuentra actualmente de salud. Incluso compartió que de ser talla 8 pasó a 2.

“Tuve que aprender a trabajar en el estrés. Por eso se derivó el prolactinoma. Algo que se da por las hormonas. Gracias a lo que he trabajado en mi persona, pude adaptarme a estar en La casa de los famosos All-stars. No la sufrí.”

¿Paty Navidad tuvo un tumor?

“Durante mucho tiempo se manejó que yo tenía un tumor cerebral, lo cual era mentira. El prolactinoma es un tumor benigno muy pequeño. Todo eso me afectó la tiroides, la vista y subí de peso. Estuve mucho tiempo en tratamiento y con medicamentos para controlar la hormona de la prolactina.”

“Actualmente me encuentro bien. El único medicamento que tomo es para la tiroides. Gracias a Dios, volví a mi peso y eso me pone muy feliz. Antes era talla 8 y ahora tengo la 4 o la 2. A veces, el sobrepeso no es por la comida. Por lo regular siempre hay algo detrás.”

Paty Navidad habla de su salud. / Captura de pantalla

¿Cómo está de salud actualmente Paty Navidad?

“Me deprimí por haber subido de peso. No por lo que dijera la gente (ríe), sino por el hecho de que no me sentía cómoda. Hice lo imposible por bajar: dejé de comer. Tenía dolores de cabeza y mareos. Sin embargo, no lo lograba. Me desesperé muchísimo. Después entendí que no dependía de mí, sino de las hormonas. Tengo una profesión muy exigente. Sabemos que a veces el peso no te ayuda a conseguir un personaje. Afortunadamente, ya estoy mejor.”

“Trato de equilibrar mis alimentos. Hago mucho ejercicio. Me gusta comer proteína. Evito consumir carbohidratos porque dañan el organismo. Cuido mis pensamientos. Me pongo a meditar y hago oraciones. No se trata de con lo divino.”

“He estado en asesorías y con atención médica para que mi hormona no se vaya a ningún lado. Voy cada 6 meses, aunque a veces paso más tiempo sin ir. Todo depende de cómo me sienta. Si el día de mañana veo que comienzo a estresarme, con dolores de cabeza y a subir de peso, es señal de que la prolactina está llegando. Gracias a Dios, no me ha pasado. Estoy equilibrada.”

Paty Navidad / Instagram: @patricianavidad_oficial

¿Paty Navidad tiene pareja actualmente? Esto fue lo que nos dijo

Le preguntamos si tiene pareja y nos respondió: Claro. Solo que ya no me gusta compartir mi vida privada ni sentimental. Toda mi vida fue pública, pero con el tiempo aprendí que debo ser más reservada en ese sentido. No es egoísmo.

Estamos a la par en cuestión de la edad. Ya llevamos mucho tiempo juntos. Llego a equilibrar muchos aspectos de la vida. Con los años, me he vuelto más exigente, porque cuando somos jóvenes buscamos a quien nos dé amor. Ahora, con el tiempo, entendí que mi felicidad depende de mí.

Es un hombre que llegó a sumar a mi vida. Me valora, me respeta y me quiere. Me gusta que tenga sentido del humor. Nos divertimos mutuamente. Tenemos cosas en común y algunas diferentes, porque ser totalmente iguales no es nada bueno. La felicidad está en mis manos y en quien yo decida que me complemente, concluyó.

¿Qué es la hiperprolactinemia, la enfermedad que tuvo Paty Navidad, y cómo se detecta a tiempo?

La doctora Wendy L. García Gutiérrez, médico especialista en medicina familiar, nos explicó: La hiperprolactinemia es un trastorno que se caracteriza por los altos niveles de prolactina, específicamente en la sangre. Es importante mencionar que la prolactina desempeña un papel esencial en la regulación de la lactancia. Sin embargo, en otras circunstancias puede indicar la presencia de un problema subyacente, como un tumor hipofisario o alteraciones hormonales. Este trastorno puede afectar tanto a hombres como a mujeres.

Existen distintas causas que provocan la hiperprolactinemia. Por un lado, tenemos las fisiológicas, que tienen que ver con el embarazo, la lactancia o el estrés físico y emocional. Por otro, las patológicas, donde encontramos los prolactinomas, el hipotiroidismo primario y la insuficiencia renal crónica. Finalmente, las farmacológicas, medicamentos que aumentan la prolactina.

Los síntomas pueden variar según el género, la edad o la causa subyacente del trastorno. En mujeres, puede haber irregularidades menstruales, infertilidad o galactorrea. También dolores de cabeza y visión borrosa causados por tumores hipofisarios. La hiperprolactinemia se detecta a través de resonancias magnéticas o tomografía computarizada.

Trayectoria de Paty Navidad

La actriz y conductora mexicana Paty Navidad ha brillado en exitosas telenovelas como:



Los parientes pobres (1993)

Cañaveral de pasiones (1996)

Mariana de la noche (2003)

La fea más bella (2006)

Un lugar en tu corazón (2010)

y Por amar sin ley (2018).

Lanzó algunos álbumes musicales: Raíces de mi tierra (1999) y Urge (2008).

Participó en realities como:

Big Brother VIP (2004)

MasterChef Celebrity (2021)

La casa de los famosos de Telemundo (2023)

Top Chef VIP (2024)

La casa de los famosos All-Stars.

Cuenta con 209 mil seguidores en Instagram y 258 mil en TikTok.

