Paty Navidad le exige una disculpa pública a Sabine Moussier tras sugerir que salía con ejecutivos

En un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, Paty confesó que está considerando tomar acciones legales contra Sabine Moussier, debido a que la actriz hizo polémicas declaraciones en su contra.

Recordemos que las actrices tienen una enemistad desde hace varios años. En 2016, TVNotas dio a conocer una entrevista en la que un hombre llamado Leonardo Damián Bours reveló que mantuvo una relación con ambas.

Tiempo después, Paty confirmó la versión, y según la actriz, descubrió que su pareja en ese momento interactuaba con Sabine: “Me engañó con una compañera actriz, Sabine Moussier, pero yo a Leo lo conozco desde hace muchísimos años. Somos muy amigos. Nos reencontramos en las redes. Comenzamos una relación. Después se complicó y ya no nos pudimos ver”.

Paty Navidad afirmó que jamás se peleó con nadie y sus conflictos dentro de la casa fueron porque se defendía de los ataques. / Facebook: Paty Navidad

Sabine Moussier insinuó que Paty Navidad tuvo relaciones con ejecutivos

Durante su participación en La casa de los famosos México, Sabine Moussier contó a Adrián Marcelo, Gomita y Ricardo Peralta que tenía una fuerte enemistad con Paty Navidad.

Cabe señalar que Moussier en ningún momento mencionó el nombre de Paty. Sin embargo, dio a conocer algunos detalles que los internautas interpretaron como una referencia a ella.

Sabine Moussier “Esta persona, que se hacía pasar por muy linda, no era nada linda. Nunca fue mi amiga, y la verdad, yo tenía una muy mala imagen de esta persona desde antes, porque había visto a los ejecutivos... ella, así, con brillantina y un ejecutivo (queriéndose quitar los brillos). Lo vi con mis propios ojos”.

Paty Navidad exige una disculpa pública de Sabine Moussier

Durante su encuentro con la prensa, Paty Navidad fue muy clara respecto a lo dicho por Sabine dentro del reality show y aprovechó para lanzar un ultimátum a la actriz.

Paty Navidad “En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. De mí, nadie, absolutamente nadie, tiene nada que decir. Ni productores ni ejecutivos, que fue lo que ella insinuó que había visto. Yo le pregunto: ¿qué fue lo que vio?”.

La actriz también retó a Sabine Moussier a revelar nombres: “Ella no es como Anabel (Hernández), que dice ‘supuestamente’, ‘alegadamente’, ‘se dice’. No; si ella (Sabine Moussier) dice que vio que yo me pros..., porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quiénes, para proceder legalmente”.

Selfie de Paty Navidad con la mano en el celular / Instagram

Paty aseguró a la prensa que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, ya que las acusaciones de Sabine Moussier son muy delicadas.

“Ofrece disculpas públicas o la demando. Que diga qué fue lo que vio, porque no lo dejó muy claro”. Paty Navidad

Hasta el momento, Sabine Moussier no ha hecho declaraciones respecto a esta nueva polémica. Sin embargo, se espera que en los próximos días hable sobre lo sucedido.