Mariana Botas toma drástica decisión sobre estrategia en La casa de los famosos México 2025 ¿Hubo complot?

Después de una intensa jornada en La casa de los famosos México 2025, Mariana Botas sorprendió al abrir su corazón y su mente, revelando un importante cambio en su estrategia de juego tras la “Noche de cine”. En una charla con su compañera Dalílah Polanco, la actriz confesó que ya no será la misma de antes. ¿Qué hará la actriz?

¿Qué estrategia hará Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

Durante las primeras semanas de La casa de los famosos México 2025, Mariana Botas fue considerada por usuarios como una participante conciliadora, supuestamente evitando conflictos y priorizando sus relaciones personales dentro de la casa. Sin embargo, la más reciente “Noche de cine” sacó a la luz tensiones entre habitantes y dejó dudosa a la actriz sobre su estrategia en el reality.

Botas confesó que su enfoque cambiará drásticamente:

“Tenemos que dejar de tocarnos el corazón y pensar con la cabeza”. Mariana Botas

Aunque mantiene relaciones cordiales con muchos de sus compañeros, reconoció que ha sido un error permitir que los vínculos emocionales influyan en sus decisiones dentro del juego.

“No me cae mal, [Mar Contreras] se ha aventado comentarios que no me gustaron, ya se lo dije... pero no quiero nominarla”, expresó. A pesar de sus desacuerdos con la también actriz, Botas dejó claro que no será ella quien reciba sus puntos esta semana.

Mariana Botas

¿Mariana Botas y Dalílah Polanco revelan a quién nominarán del cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025?

Uno de los temas más relevantes de la conversación entre Mariana Botas y Dalílah Polanco en La casa de los famosos México 2025, fue el papel del “cuarto Noche”, grupo al que ambas han identificado como un bloque estratégico dentro del reality. Mariana destacó que los integrantes de ese equipo han estado nominando sin miramientos, lo que la llevó a considerar una respuesta igual de calculada.

“Ellos sí nos están tirando sin tocarse el corazón, aunque les caemos bien. Entonces es un juego y hay que nominar con la cabeza, repartirlos” Mariana Botas

No obstante, la estrategia viene acompañada de dudas. Mariana expresó su inquietud de que, pese a sus esfuerzos por dividir los puntos entre los del cuarto Noche, la organización del grupo rival podría neutralizar sus intenciones.

“No sé qué salga peor, si los repartimos y no sale ninguno nominado. Como ellos sí están bien organizados, capaz solo salimos nominados nosotros”, reflexionó.

Con una nueva jornada de nominaciones en puerta, la confesión de Mariana Botas sobre una dinámica distinta en su juego y el ambiente cargado de tensiones internas, su mensaje fue claro para internautas, en La casa de los famosos México, ya no habría espacio para sentimentalismos. ¿Será?

Mariana Botas y Dalílah Polanco

¿Mariana Botas causó el divorcio de Drake Bell tras revelación en La casa de los famosos México 2025?

Mariana Botas relató a los habitantes de La casa de los famosos México 2025, una historia que protagonizó junto a Drake Bell, en la que la actriz confesaría haber tenido una noche de fiesta, música y besos con el estadounidense, pero él lo habría “negado”.

En medio de dicha controversia, el portal de noticias TMZ informó que Drake Bell presentó oficialmente una solicitud de divorcio de su esposa, Janet Von Schmeling. De acuerdo con el medio, el cantante realizó el trámite el jueves 14 de agosto en el condado de Seminole, Florida.

Aunque no se han revelado las razones exactas de la solicitud, muchos especulan que el escándalo relacionado con Mariana Botas podría haber influido.

Hasta ahora, el cantante no ha emitido declaraciones al respecto . Es importante mencionar que fue Janet Von Schmeling quien supuestamente inició el proceso de divorcio en 2023, luego de cinco años de relación y con un hijo en común. En aquel momento, se citó como causa “diferencias irreconciliables” .

Aunque la relación entre Bell y Von Schmeling ya había terminado, el proceso de divorcio no había continuado, fue supuestamente hasta este 14 de agosto que el cantante presentó la solicitud para retomarlo.

